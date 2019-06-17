Скоро новоселье

ККБ № 2 — одно из крупнейших медицинских учреждений Кубани, которое ведет свою историю с 1988 года. Сегодня коллектив больницы составляет более трех тысяч сотрудников, в числе которых заслуженные врачи России, заслуженные работники и отличники здравоохранения Кубани.

Больница включает в себя четыре крупных подразделения: стационар с терапевтическими и хирургическими блоками, перинатальный центр, поликлинику СКАЛ, консультативно-диагностический центр. В прошлом году здесь прошли лечение более 55 тысяч пациентов, проведено более пяти миллионов исследований, в перинатальном центре родились более семи с половиной тысяч малышей, поликлинику и диагностический центр посетили более полумиллиона пациентов. Здесь можно получить сразу все виды помощи. За последние годы коллектив добился значительных успехов, развивает все виды помощи, внедряет новые направления медицинских услуг, активно работает в сфере реализации нацпроектов.

Телемедицина в ККБ № 2

Важным и приоритетным направлением является телемедицина. Впервые в крае стали проводиться телеконсультации с национальными медицинскими исследовательскими центрами, которые являются кураторами организации медпомощи в своей отрасли на территории России. Они консультируют особенно тяжелые случаи путем телемедицины. Такие пациенты наблюдаются здесь, а в особо сложных случаях, например, на родоразрешение, отправляются в федеральные центры.

«Бережливая поликлиника»

Активно внедряется федеральный проект «Бережливая поликлиника» и концепция бережливого производства. Клиника давно присоединилась к этому проекту и продолжает двигаться вперед. Для реализации проекта была создана рабочая группа, перед которой стояла задача сократить время пребывания пациента на регистратуре Перинатального центра. А определение проблемных мест позволило организовать удобную маршрутизацию пациентов. В результате появилась «бережливая регистратура», по-новому налажена работа консультативного отдела, кабинета УЗИ и процедурного кабинетов в женской консультации N5. Кстати, в Краснодарском крае только в женской консультации №5 внедрена концепция «Бережливой поликлиники».

Перинатальный центр

Сегодня благодаря внедрению информационных технологий во все подразделения Перинатального центра ККБ N2 пациент может не только записаться на прием к врачу всеми доступными способами, но и посетить его, минуя регистратуру, а также пользоваться электронной очередью. И такие современные решения касаются всех подразделений.

В клинике все соответствует высшему стандарту: высокопрофессиональный коллектив, высокотехнологичное оборудование, наработанный опыт выполнения операций любой сложности. Например, в перинатальный центр, который находится в составе многопрофильной больницы, со всего края привозят женщин с самой тяжелой патологией беременных (пороки сердца, невынашивание беременности, эндокринные и даже онкозаболевания). В роддоме проводятся такие уникальные процедуры, как внутриутробное переливание крови от матери к плоду при резус-конфликте, которая предотвращает выкидыш на раннем сроке. В год выполняется до 20 таких операций. Или операции при патологии врастания плаценты в рубец на матке, когда совместными усилиями акушеров, гинекологов и рентгенхирургов удается родоразрешить пациентку, и сохранить ее способность к деторождению. Раньше этот диагноз звучал как приговор; в лучшем случае женщина никогда не смогла бы стать матерью, в худшем — лишалась жизни вместе с ребенком. Сейчас ее детородная функция сохраняется. Такие операции делают лишь в двух-трех клиниках страны. У нас готовы помочь любой женщине обрести счастье материнства: не только оказать всестороннюю высококвалифицированную помощь, но и создать комфортные условия женщинам, ожидающим малышей.

В этом году заканчивается капитальный ремонт родильного отделения и реанимации с современными родзалами, где по желанию возможны партнерские роды. Строительство идет ударными темпами, и уже летом ожидается торжественное открытие.

В прошлом году открылся современный блок с пятью новыми операционными и полным набором современных технологий по его функционированию. В связи с этим пропускная способность оперблока значительно выросла. Площадь родильного дома увеличилась на 1,8 тысячи квадратных метров за счет строительства нового двухэтажного корпуса для отделений реанимации новорожденных. Здесь есть все условия для выхаживания тяжелобольных новорожденных и для пребывания их мам.

Поскольку сегодня имеется большое количество женщин со сложными видами патологии беременности, то наблюдается и большой процент преждевременных родов. Неонатологи выхаживают малышей с массой тела меньше тысячи граммов. Для этого нами создана соответствующая высокотехнологичная база и подобран высококвалифицированный коллектив. Кроме того, сотрудники делают все, чтобы женщине было максимально комфортно находиться здесь до родов, во время их и после. До 70% женщин рожают с эпидуральной анестезией.

Сложная хирургия

Не менее важная задача — увеличение продолжительности жизни людей. Причем жизни здоровой, без инвалидности. Порой достаточно небольшого хирургического вмешательства, чтобы потом жизнь стала долгой и качественной. В больнице выполняется весь спектр абдоминальных хирургических вмешательств для жителей Краснодарского края. В прошлом году проведено более 36 тысяч операций. Выполняются гибридные вмешательства, когда одновременно пациенту оказывают помощь несколько бригад врачей: хирурги, эндоскописты, врачи УЗИ диагностики.

Здесь и сейчас обсуждается единственно верный метод лечения и хирургического вмешательства. Количество высокотехнологичной помощи растет год от года. Врачи делают операции при декомпенсированном циррозе печени. Раньше такие больные погибали, не дожидаясь трансплантации. Сейчас появилась технология, при которой кровотечение купируется путем введения специальных стент-графтов через яремную вену. Это уникальная операция, называющаяся TIPS, которую делают только в нескольких клиниках в стране, в том числе и у нас.

Наши урологи владеют технологией HIFU-терапии, которая позволяет осуществлять сверхточную и радикальную деструкцию патологических образований предстательной железы с минимальным вовлечением здоровых тканей. В сравнении с лучевой или химиотерапевтической деструкцией, эффективность HIFU -терапии значительно выше, а реабилитационный период — короче.

К малоинвазивным относится еще одна уникальная операция на большом дуоденальном сосочке (находится в двенадцатиперстной кишке), которую делают только две больницы в крае. В ККБ №2 она поставлена на поток — 20—25 операций в день.

В хирургии ЖКТ специалисты ККБ №2 не уступают зарубежным коллегам. Выполняются любые операции с применением всевозможных медицинских технологий: как прямые вмешательства на органах брюшной полости, так и малоинвазивные — через проколы, например в хирургии желчнокаменной болезни, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, грыжевой болезни. Что касается печени — от трансплантаций до различных резекций этого органа. Практикуется органосохраняющая и радикальная хирургия заболеваний пищевода и поджелудочной железы. В прошлом году здесь впервые в России выполнена уникальная операция на поджелудочной железе по удалению камней из желчных протоков.

Еще раз следует подчеркнуть, главное достоинство и преимущество ККБ №2— многопрофильность и высококвалифицированные кадры. Эти люди с чувством большой ответственности, по-настоящему преданные своей профессии. Для многих из них больница — это судьба. И эти специалисты работают на потоке, загружены ежечасно, а наши операционные работают день и ночь. Здесь к этому всегда готовы.

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