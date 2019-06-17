Развитие рынка коммерческой медицины

В первой половине XX века на территории России частные медицинские услуги стали сходить на нет, пока под натиском провозглашенного социализма не уступили место медицине некоммерческой. Уже в послевоенные годы в СССР была выстроена внутренняя система здравоохранения, основанная на государственном регулировании всей врачебной деятельности. Государственная медицина, по мнению партийных идеологов, должна была искоренить любые негативные отголоски буржуазного строя. А именно, считалось, что коммерческое здравоохранение противоречит базовым принципам медицины, которая должна оказывать помощь всем, без опоры на материальный достаток человека или его принадлежность определенному классу.



Что пошло не так?

Административный контроль над медициной в какой-то степени действительно смог заполнить пробоины превалирующей до того на территории России системы частного врачевания. Но как оказалось в последствии, государственная монополия на медуслуги в целом неизбежно приводит к радикально противоположным последствиям: халатность врачей, падение дисциплины, безынициативность, грубость по отношению к пациентам и прочее. К тому же, огосударствление медицины в значительной степени сделало отрасль зависимой от экономики страны. А учитывая, что на исходе советского режима, государство претерпевало крайне тяжелые экономические трудности, в больницах не хватало в нужном количестве лекарств и медоборудования. Падала и заработная плата врачей, что в лучшем случае индуцировало появление "тайной" частной медицины, в худшем - понижало квалификацию медперсонала.

После распада СССР уровень коммерческой медицины в стране стал расти прямо пропорционально экономической демократизации. Понимание того, что государственная медицина не способна полностью удовлетворять потребности населения сформировалось с помощью двух факторов:

У людей появилась возможность обращаться к врачам, оказывающим услуги в частном порядке

Стал прозрачен западный опыт, показывавший, что конкурентная среда стимулирует развитие медицины, крепко завязанной на технологиях и кадровом профессионализме.

Ситуация в современной России

Объем российского рынка коммерческой медицины в 2018 году составил 483 млрд рублей. Отметившийся рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом (на 10,8%) эксперты связывают с возросшей востребованностью на услуги профильных специалистов частных клиник, замедлением темпа роста цен на услуги кассовой медицины, развитием внутреннего медицинского туризма и возможностью дистанционного лечения в результате принятого закона о телемедицине.

Как считают эксперты, рост финансового оборота частной медицины в первую очередь обусловлен удорожанием медицинских услуг, а не увеличением спроса на них.

Распределение российского рынка медицинских услуг в 2018 году: 56,8% - услуги обязательного медицинского страхования 15,8% - сектор бюджетного финансирования и кассовых платежей 6,7% - теневой сектор 4,9% - услуги добровольного медицинского страхования

Главные тренды мирового рынка коммерческой медицины

Согласно прогнозам Deloitte, к 2022 году рынок здравоохранения во всем мире достигнет суммы $10,059 трлн. При этом все более отчетливыми становятся тренды мировой коммерческой медицины, некоторые из которых в той или иной степени реализуются уже сейчас.

Персонализированная медицина все больше обретает статус новой концепции здравоохранения в первую очередь по причине интенсивного использования на сегодняшний день генетических данных пациентов, доступа к Big Data и развитием "интернета вещей". Совокупность этих факторов позволяет более детально отслеживать здоровье людей, усиливая тем самым значение профилактики.

Генетические данные или генетическое тестирование становится одним из центральных объектов обсуждения современной медицинской повестки. Не случайно, ведь анализ ДНК человека позволяет назначить ему максимально релевантное лечение, нивелировав лишние затраты на фармацевтическое обеспечение и терапию.

Технологии были и будут флагманом развития медицины. К 2021 году суммарный объем продаж медицинского оборудования в мире составит $522 млрд. Самым перспективным направлениям развития технологий в области здравоохранения является искусственный интеллект, который способен не только усовершенствовать качество медицинских услуг, но и значительно снизить расходы на лечение.

IoMT или "интернет медицинских вещей" занимает прочную позицию в череде грядущих технологических преобразований медицинской отрасли. Технология окажется особенно полезной для больных с нарушенной способностью самообслуживания. Дистанционное наблюдение за пациентами, специальные браслеты, диагностические датчики и прочие медицинские гаджеты способны индицировать состояние здоровья человека для оказания ему необходимой помощи.

Big Data - в перспективе главный инструмент унификации данных о пациенте. Общая электронная база будет хранить историю всех медицинских действий, совершаемых человеком с самого его рождения. Данная технология позволит получать данные о пациенте в едином стандартизированном виде и интегрировать их с алгоритмами искусственного интеллекта для поиска наиболее оптимального способа лечения.