«Долг хирурга не ограничен стенами операционной»

Главный врач Краснодарской краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского Владимир Порханов поздравил своих коллег с наступающим днем медицинского работника и поговорил с нами о проблемах современной медицины, лечении онкологических заболеваний и особенностях профессии врача.

— Владимир Алексеевич, как вы можете оценить уровень краевой медицины относительно всей страны?

— Я считаю, что уровень краевой медицины должны оценивать в первую очередь наши пациенты. Тем более, как профессионал я не могу себя нахваливать, а объективный анализ любой работы может исходить только снаружи. Поэтому в нашей больнице мы внимательно относимся к отзывам пациентов. Как правило, в конце каждой планерки с коллегами изучаем то, что о нас пишут. Конечно, иногда натыкаемся на жалобы, например на хамское поведение со стороны персонала. На такие сообщения реагируем немедленно. По отношению к этим сотрудникам предпринимаются соответствующие меры, вплоть до увольнения. Но, если говорить именно о мнениях пациентов, то в основном люди довольны нашей работой. Я со своей стороны хочу отдать должное администрации края, которая помогает нам выполнять наши обязанности качественно и в полной мере соответствовать стандартам современной медицины. Так, в этом году губернатор Вениамин Кондратьев распорядился выделить 6,5 млрд рублей на строительство второй очереди краевой больницы. Подобное финансирование крайне важно, ведь власти, как и мы, понимают, что без технического оснащения больниц качественно оказывать медицинские услуги нельзя. Лечить людей одним лишь добрым словом не получится. Вежливое обращение с пациентами, конечно, необходимо, но если к нам, допустим, привезут человека с ножевым ранением, то для его жизни и здоровья прежде всего важна скорость медицинской помощи, которая в свою очередь зависит от наличия необходимого оборудования и грамотности персонала. Это и определяет качество медицинских услуг. И в этом смысле, нам есть чем гордиться. Опять же, если опираться на стороннее мнение. Например, согласно недавним опросам населения, наша больница признана лучшей в Краснодарском крае. Успех зафиксировала и министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая подтвердила, что мы занимаем 1-е место в России по количеству совершаемых операций на легкие и входим в число лидеров по числу операций сердечно-сосудистой системы.

Владимир Порханов был назначен главным врачом Краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского в 2004 году. Под его руководством больница стала ведущим российским научно-исследовательским центром, в котором успешно применяются современные программы лечения и проводятся самые сложные хирургические операции.

— Какие, по-вашему, существуют сегодня фундаментальные проблемы как в мировой медицине, так и российской?

— Фундаментальных проблем много. А значит и много вызовов, которые стоят сегодня перед здравоохранением. В нашей стране к таковым можно отнести увеличение продолжительности жизни. Несколько лет назад президентом была поставлена задача увеличить к 2020 году среднюю продолжительность жизни наших граждан, чтобы она составляла не меньше 80 лет. Это сложная задача, но выполнимая. При этом необходимо понимать, что ее выполнение зависит не только от усилий здравоохранения. О своем здоровье прежде всего должен заботиться сам человек. Он должен стремиться к здоровому образу жизни: не есть сверх нормы, как можно меньше пить и курить. К сожалению, в современном обществе часто встречаются примеры обратного.

Немало зависит и от экономической политики государства. Ведь здоровье граждан во многом опирается на уровень жизни. Если человек живет в ужасных условиях или у него нет денег на покупку качественных продуктов, то вести правильный образ жизни будет крайне трудно.

И, конечно, серьезным вызовом для современной медицины является качественное оказание экстренной помощи, которая должна быть бесплатной. Этот вопрос важен хотя бы потому, что с ним связан широкий спектр чрезвычайно опасных патологий, включая инфаркты, инсульты и, разумеется, онкологию. Ведь с ростом продолжительности жизни будет увеличиваться и количество онкологических заболеваний. И в рамках борьбы с ними первостепенную роль играет диагностика. Потому что, чем раньше удастся выявить опухоль у человека, тем дольше он сможет прожить. Я всю жизнь занимаюсь лечением рака легких. И на своем опыте знаю, что при обнаружении опухоли на ранней стадии (пока она еще операбельна), удается продлить жизнь человека минимум на 10-15 лет. Государство осознает важность проблемы, связанной с лечением онкологических заболеваний, а потому разработало соответствующий нацпроект, в рамках которого выделяются средства на приобретение необходимых препаратов и создание собственных. Ведь сейчас мы в основном их закупаем.

— А в обозримом будущем предвидятся какие-либо кардинальные изменения в области лечения онкозаболеваний, способные существенно снизить фатальность рака?

— О кардинальных изменениях операционных технологий пока утверждать рано. Но положительная динамика есть. Например, если говорить о раке крови у детей, то раньше с таким диагнозом умирало 85% больных. Сейчас наблюдается такой же процент выживших. И это огромный успех, который, повторюсь, во многом обязан своевременной диагностике. И если оценивать данную проблему комплексно, то медицина технологически как раз движется в сторону диагностики. Сегодня набирает популярность генетическое тестирование, которое еще в раннем возрасте позволяет выявить у человека предрасположенность к той или иной форме рака или другим заболеваниям. То есть в борьбе с онкологией современное здравоохранение пока использует тактику упреждающего удара.

— Вы сказали, что уровень здравоохранения во многом зависит от образа жизни человека. Скажите, существуют ли болезни, характерные именно для современного общества?

— Любую тенденцию, и особенно научную, лучше всего фиксирует статистика. Так вот исследования показывают, что в развитых странах мира, к числу которых стремимся и мы, наибольшая летальность наблюдается от болезней сердечно-сосудистой системы - это к слову об образе жизни. Зайдите в любой магазин, посмотрите, какую еду покупают люди. Колбасы, различные копчености и прочие перенасыщенные солью продукты, которые в последствии приводят к гипертонии. А гипертония, как известно, главная причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. И это та проблема, которая свойственна как раз для нынешнего поколения. Рынок навязал людям привычку обильного потребления. В результате мы не только наполняем наш рацион продуктами с избыточным содержанием холестерина, жиров, соли, но и делаем это в большом количестве. Современный человек переедает, дополняя и без того нарушенный режим организма, своей малоподвижностью. Люди в городе зачастую пребывают в состоянии статики, а потому им просто необходимо компенсировать свою пассивность спортом. К сожалению, это делают не все. И сложившаяся ситуация обязывает современную медицину адаптироваться к актуальным проблемам здравоохранения.

Владимир Порханов уделяет большое внимание спорту. По признанию самого врача, он каждый день встает в 4 утра и проводит не менее одного часа в бассейне.

— Как практикующий хирург, вы можете сказать, что самое сложное в вашей работе?

— Следует понимать, что хирург имеет прямое отношение к сохранности человеческой жизни. И это самое главное, что есть в нашей профессии. Для каждого из нас чрезвычайно важно, чтобы умирало как можно меньше людей. Не только на операционном столе, но и в более отдаленные сроки. Ведь миссия хирурга не ограничивается стенами операционного кабинета. Мы продолжаем следить за здоровьем пациента в дальнейшем и стараемся делать так, чтобы человек оставался жив и здоров как можно дольше. Но стоит учитывать, что задача это сложная и, к сожалению, жизнь удается спасти не всем. Тем более, что наша больница принимает огромное количество пациентов с самыми тяжелыми случаями. Мы не отказываем никому. Нередко приходится делать операцию на сердце людям, которым уже за 90 лет. Также часто сталкиваемся с травмами после падений, аварий на дороге, сильных ударов, переломами позвоночника или таза - к нам везут самых тяжелых пациентов. И мы всех оперируем. И в подавляющих случаях сохраняем людям жизни. И пусть это задача не из легких, но слышать слова благодарности от выздоровевшего пациента - лучшая награда для любого хирурга.

— В сегодняшней медицине существует достаточно направлений, широко представленных в частном секторе с неплохими зарплатами и относительно невысокими профессиональными рисками: дерматология, косметология, стоматология, диагностика и прочие. Почему, по-вашему, остается немало людей, которые хотят посвятить свою жизнь таким сложным во всех смыслах направлениям, как онкология или хирургия? Что их мотивирует?

— Ну, во-первых, не стоит думать, что все хирурги так уж бедны. Да, возможно, их услуги не так часто представлены в частной медицине, но например в нашей больнице хирурги получают достаточно хорошую зарплату. Но если говорить о причинах выбора этой профессии, то следует учитывать, что многие делают это осознанно, проявляя к данному направлению искренний интерес. Иначе нельзя, ведь хирургия довольно сложная отрасль и не только на стадии обучения. Будущий хирург должен уметь держать свои эмоции под контролем, быть трудолюбивым и стойким к физическим нагрузками. Поэтому нет ничего удивительного, что на это отделение проводится очень жесткий отбор.

В 2017 году президент России Владимир Путин присвоил Владимиру Порханову звание Героя Труда Российской Федерации.

— А что мотивирует лично вас, как человека, достигшего, без преувеличения, максимума в своей профессии?

— Как я уже говорил ранее, для меня важно иметь возможность сохранять и продлевать человеческие жизни. Я занимаюсь легочными патологиями и за свою карьеру мне приходилось оперировать и туберкулез, и рак, и травмы, и нагноения. Задачи сложные, а потому выполнять их и, вдобавок, обучать этому других - это то, что всегда было для меня самым важным. И остается до сих пор. Ведь, повторюсь, к нам часто поступают больные в очень тяжелом состоянии.

— Вы бы назвали профессию врача творческой?

— Конечно, хороший врач - это отчасти творческий человек. Он осмысливает имеющийся в его распоряжении опыт, а затем вносит свои, так сказать, «интересные» изменения. То есть, такой человек не просто приходит в профессию, но и своей работой совершенствует ее. Что это, как не творчество? Например, при всем глубоком уважении к моему учителю академику Льву Константиновичу Богушу, который обучил меня многим вещам, иногда я позволял себе делать что-то иначе, и результат в итоге оказывался не хуже. Потому что просто вбирать в себя чужие знания для меня было недостаточно; мне хотелось привнести в работу что-то свое.

Также хороший врач должен уметь принимать, так сказать, нештатные решения. Это когда ты, будучи хирургом, понимаешь, что в конкретном случае операция может являться не лучшим выбором для пациента. Представьте себе 80-летнего человека, для которого любое операционное вмешательство несет с собой огромный риск для жизни. И вот его оперируют, и он в итоге умирает. А так, мог бы прожить еще 3-5 лет. А все потому, что далеко не всегда привычный способ - это правильный способ. Умение видеть ситуацию изнутри, превозмогать теоретические шаблоны профессии - это еще одно доказательство большого опыта, профессиональной мудрости и, если хотите, творческого подхода.