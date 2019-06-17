Лечения варикоза без последствий и наркоза

Технологии лечения варикозной болезни вышли на новый уровень и в новые города. Они есть и в Краснодаре. Поэтому теперь жителям нашего города не нужно преодолевать сотни километров пути, чтобы эффективно и безопасно избавиться от варикоза.

Статистика

По статистике от варикозной болезни страдают до 80 % женщин и 40% мужчин. Но последствия этой патологии носят не только эстетический характер - в некоторых случаях варикоз может привести к более тяжелому исходу, например тромбозу. Более остальных этому подвержены женщины во время беременности или в послеродовой период. В связи с этим специалисты рекомендуют избавляться от варикозной болезни еще до наступления беременности, либо сразу по окончанию грудного вскармливания.

Революционное решение

Технологии медицины не стоят на месте, а значит прогрессируют и программа борьбы с варикозом. Так, еще 10 лет назад в сфере сосудистой хирургии появилась революционная идея использовать для лечения варикоза лазерный луч. В настоящее время программа лазерного лечения является стандартом лечения варикозной болезни (согласно клиническим рекомендациям министерства здравоохранения РФ КР48 от 2017 года). Именно поэтому она и взята за основу лечения варикоза в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет».

Клиника «Варикоза нет»

«Варикоза нет» - специализированная клиника, которая занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, а также ее осложнений. Учитывая повсеместность данной патологии, а также невысокий объем предложений по ее лечению в регионах России, клиника «Варикоза нет» вышла на федеральный уровень, открывая свои филиалы по всей стране. Один из них уже 2 года работает в Краснодаре, жителям которого предоставлена уникальная возможность получить качественную высокотехнологичную помощь, не отрываясь надолго от дома. Процедура лазерного лечения варикозной болезни в клинике «Варикоза нет» выполняется под местной анестезией без токсического воздействия наркозных препаратов на сердце и головной мозг. Длительность процедуры при этом в среднем составляет примерно 40 минут, после чего пациент может отправиться домой. Никакой госпитализации. И никаких побочных эффектов.

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