«Здоровые» инвестиции

Новые преобразования бросают новые вызовы. В том числе и системе здравоохранения. Это осознает власть, что заставляет ее еще крепче прижимать ладонь к пульсу времени и разрабатывать соответствующие программы.



Общие цели

2019 год для Краснодарского края ознаменован чередой государственных инициатив, которые призваны значительно улучшить положение здравоохранения в регионе. Так, в январе текущего года на совещании кубанского правительства вице-губернатор Анна Минькова заявила о грядущих планах администрации реализовать четыре национальных проекта социальной политики:

"Результаты региональных проектов должны дать нам к 2024 году качественное изменение всей системы здравоохранения. Это и появление новых медучереждений, и повышение качества предоставления услуг первичного звена, и укомплектованность кадрами. Всего на эти цели будет направлено 16,2 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансирование из краевой казны составит 1,5 млрд рублей".

В рамках проекта "Здравоохранение" в крае планируется увеличить количество медорганизаций первичного звена (к 2021 году их должно быть не меньше 300). Среди прочих целей регионального финансирования числится оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений ангиографами, магнитно-резонансными томографами и оборудованием для ранней реабилитации. Также на Кубани должны стать более доступными профилактические процедуры, включая первичный прием врача.

Развитие детской медицины

Еще одной вехой социальной политики края в 2019 году является детская медицина. В феврале текущего года на Кубани началась реализация "Программы развития детского здравоохранения" в рамках соответствующего нацпроекта, главной целью которой является снижение детской смертности в крае.

1,28 млрд рублей планируется потратить в 2019 году на реализацию "Программы развития детского здравоохранения"

Выделенные средства должны пойти на строительство в Краснодаре лечебно-диагностического корпуса ДККБ на 460 мест, а также оснащение детских поликлиник новым медицинским оборудованием.

Строительству нового корпуса детской больницы поспособствует и правительство РФ. В соответствии с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева из федерального бюджета на эту цель будет выделено 3,8 млрд рублей. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, всего на строительство корпуса ДККБ планируется потратить 5,5 млрд рублей. Площадь объекта будет составлять почти 40 тыс. квадратных метров, его сдача запланирована на 2021 год.

Борьба с онкологией

Важным направлением развития региональной медицины в ближайшие годы является борьба с онкологическими заболеваниями. А именно в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Краснодарском крае стали открываться Центры амбулаторной онкологической помощи. В целом к 2024 году на Кубани планируется ввести в эксплуатацию 15 таких центров, а также оснастить онкодиспансеры, детские поликлиники и больницы соответствующим оборудованием.

Кубань входит в пятерку субъектов России с самым большим количеством больных раком - 190 на 100 тыс. человек. К 2024 году благодаря программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" этот показатель планируется уменьшить на 5,4% (180 на 100 тыс. человек). Для этого из федерального бюджета будет выделено 5,2 млрд рублей и еще 0,5 млрд - из краевого. При этом больше половины указанной суммы потратят в ближайшие два года (2019 год - 1,5 млрд рублей, 2020 год - 1,9 млрд рублей).

Важным шагом для борьбы с раковыми заболеваниями в регионе является строительство нового онкологического центра в Краснодаре. По словам главного врача Краевой клинической больницы №1 им. Очаповского Владимира Порханова, существующий онкоцентр уже не отвечает необходимым требованиям: здание износилось, не хватает площади для размещения всех пациентов. На создание нового центра из бюджета планируется выделить 15,9 млрд рублей. Строительство должно завершиться в 2026 году и будет проходить на территории медицинского кластера - еще одного фундаментального проекта региональных властей в области здравоохранения.

Медицинский кластер

Медицинский кластер должен стать частью жилого массива, который планируется возвести в районе поселков Знаменского и Новознаменоского. По заявлению мэра Краснодара Евгения Первышова, будущий микрорайон поможет решить актуальные проблемы города в области социальной инфраструктуры:

"В разработанной совместно с администрацией края концепции строительства максимально учтена потребность в социальных объектах, транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуре. Большое внимание также уделили общественным территориям, зеленым зонам. При создании этой схемы мы использовали именно такой подход, который демонстрирует, как нужно сейчас развивать город и новые микрорайоны".

Но якорным проектом нового комплекса будет именно медицинский кластер, в состав которого, помимо онкологического диспансера, войдут больница скорой помощи, наркологический диспансер, инфекционная больница и реабилитационный центр.

"Краснодару нужны современные лечебные учреждения с новейшим оборудованием и высококвалифицированными специалистами. Этот медицинский центр будет действительно одним из лучших не только в крае, но и в России. Необходимо теперь продумать вопросы его транспортной доступности, а также привлечения специалистов высокого уровня". Вениамин Кондратьев.

Известно, что онкологический центр кластера будет рассчитан на 1000 коек, а больница скорой помощи - на 1100 коек. Также в новом медицинском центре будет функционировать станция скорой медицинской помощи со 150 круглосуточными бригадами. Общая площадь кластера должна составить 57,9 га.