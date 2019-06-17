Хорошее здоровье не должно стоить дорого

Спрос на лекарственные средства и прочие медицинские товары всегда был и будет высоким. Причина этому столь же понятна, сколь и естественна: люди всегда будут болеть и всегда будут заботиться о своем здоровье. А вот какую позицию в этом случае займут аптеки, сохранят ли ценовой компромисс между спросом и предложением, или, воспользовавшись ситуацией, будут пытаться увеличить прибыль за счет большой накрутки, – этот вопрос скорее частный. Ведь на рынке розничной фармацевтики присутствует большое количество игроков, и каждый предлагает необходимые населению товары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на один из самых выгодных компромиссов для жителей Краснодара, реализуя чрезвычайно гибкую программу лояльности. А именно систему «Аптечный клуб», которая позволяет покупать товары в аптеках «Апрель» по очень выгодным ценам. И главное, что данная возможность предоставляется каждому.

Что это такое?

Программа «Аптечный клуб» – сочетание беспрецедентно низких цен и комфортных условий для каждого покупателя. И все это за минимум совершенных действий. Чтобы стать участником программы, вам необходимо всего лишь совершить в любой из аптек «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить небольшую анкету. Взамен прямо на кассе вам вручат специальную карту системы «Аптечный клуб». Все, теперь вы участник программы.

Сеть аптек «Апрель» сотрудничает только с официальными поставщиками и производителями, имеющими все необходимые сертификаты качества.

В чем выгода?

Карта системы «Аптечный клуб» позволяет значительно сэкономить на покупке товаров сети аптек «Апрель», предлагая их по сверх выгодным ценам.

Обладатель карты приобретает право пользоваться выгодными предложениями в других аптеках, которые являются партнерами программы, а также возможность одним из первых узнавать об акциях и новинках сети.

Программа лояльности действует более чем в 30 аптеках Краснодара, а потому участники «Аптечного клуба» могут пользоваться щедрой скидкой без территориальных ограничений, поскольку аптеки сети «Апрель» присутствуют во всех районах города.

Для тех, кто желает получить скидку на все без исключения товары, в сети «Апрель» действует дополнительная программа с говорящим названием «Максимальная экономия». Она позволяет совершать покупки по максимально сниженным ценам. Для этого необходимо оплачивать ежемесячный взнос в рамках программы «Аптечный клуб».

Срок активации Обычная цена Цена для пенсионеров и инвалидов 3 месяца 78 руб. в месяц 58 руб. в месяц 6 месяца 68 руб. в месяц 48 руб. в месяц 12 месяца 58 руб. в месяц 38 руб. в месяц

А что с ценой?

Какую именно выгоду получит участник программы «Аптечный клуб», ярко иллюстрируют ценники в аптеках. Причем «ярко» в буквальном смысле, потому что каждый ценник поделен на цветовые зоны. Обычная цена, для покупателей без бонусной карты, указана на белом или желтом фоне. Для обладателей карт лояльности ценник имеет серый фон, подчеркивающий всю полноту выгоды от участия в программе. Ну, а ценник черного цвета отображает информацию для пользователей программы «Максимальная экономия».

В целом, приобретя карту «Аптечного клуба», вам удастся экономить до 50% от покупок. То есть при стоимости товара, например, 500 рублей, выгода может составлять до 250 рублей, в зависимости от размера скидки. В любом случае, одна такая покупка в несколько раз перекрывает ежемесячный взнос за пользование программой «Максимальная экономия», который, напомним, не превышает сумму 78 рублей.

Большой объем продаж товара по низким ценам исключает возможность наличия в аптеках сети «Апрель» лекарств с истекающим сроком годности.

Почему это возможно?

Начало деятельности небезызвестной в Краснодаре аптечной сети «Апрель» уводит в далекий 2000 год, когда в городе появились первые точки продаж. С той поры сеть прошла сквозь череду корпоративных преобразований, которые безотлагательно двигали компанию в направлении роста. Теперь сеть «Апрель» – это более 1500 аптек по всей России.

Динамичное развитие компании прежде всего обязано политике индивидуального подхода к каждому клиенту. Ей же обязана и гибкая система скидок, которая действует в сети. В стремлении достичь высочайшего уровня сервиса аптеки «Апрель» стали одним из эталонов индустрии. В купе с мощным экономическим потенциалом, профессионализмом персонала и продуманным формированием ассортиментного ряда, компания добилась стремительного роста товарооборота, который позволил сделать ее цены крайне конкурентоспособными.

Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. Это и позволило появиться на свет многочисленным программам лояльности и всевозможным акциям, обновляющимся в аптеках сети каждый месяц. В том числе и программе «Аптечный клуб», которая является еще одним доказательством прогрессивной политики ценообразования компании и ее заботливого отношения к интересам клиентов.

В аптеках сети «Апрель» можно заказать товар по интернету. Для этого нужно зайти на сайт компании, добавить в корзину соответствующую позицию и перейти к оформлению покупки. После чего заказанный товар будет доставлен в ближайшую к вам аптеку, где вы сможете его забрать.

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией по применению