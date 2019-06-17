Телемедицина в современной системе здравоохранения

Глобальная цифровизация неуклонно ведет общество к стиранию границ: культурных, социальных, а главное географических. Именно поэтому сегодня, чтобы получить какую-либо услугу, предлагаемую в тысячах километров от родного города, не всегда нужно преодолевать большие расстояния самому. Достаточно включить гаджет и представитель данной услуги тут же материализуется на экране. В здравоохранении данный тренд оказался как нельзя кстати. Во-первых, потому что во многих странах (и особенно в такой большой как Россия) медицинские услуги имеют централизованную структуру: в крупных городах квалифицированных врачей намного больше, чем в провинциальных. Во-вторых, медицина - это тот вид услуг, которая порой требует безотлагательного применения. Совокупность этих факторов и позволила заговорить о телемедицине как об отдельной отрасли, которая призвана не только оптимизировать связь пациент-доктор, но и улучшить качество здравоохранения в целом.



С чего все начиналось?

Телемедицина, как отрасль, претерпела множество трансформаций с момента своего появления на свет. А произошло это около 50-ти лет назад, когда некоторые больницы США в качестве эксперимента консультировали пациентов на расстоянии с помощью имеющихся тогда средств связи. Но стремительная эволюция инструментов коммуникаций превратила телемедицину из диковинного инструмента в комплексную интегрированную услугу, которая сегодня используется в медицинских учреждениях всего мира.

И хотя концепция такого метода зародилась практически одновременно с появлением телекоммуникационных технологий, широкое применение телемедицина обрела только в начале ХХ века. Еще в 1925 году в одном из журналов было опубликовано изображение технической новинки под названием "теледактил". Прибор использовал тонкие датчики и радиосвязь для передачи врачу на расстоянии данных о состоянии пациента. И несмотря на то, что эта технология в дальнейшем не претерпела концептуальных обновлений, она во многом предопределила развитие телемедицины как таковой.

Несколько десятилетий спустя, в 1950-х годах, был разработан прибор, позволяющий передавать рентгенологическое изображение по телефону. А в 1959 году врачам из штата Небраска, США удалось с помощью двустороннего интерактивного телевидения транслировать своим студентам результаты неврологических осмотров.

В дальнейшем телемедицина продолжала развиваться. Так, в 60-х годах прошлого века начала применяться передача сигналов электрокардиостимуляции по голосовым радиоканалам из пунктов лечения. Но особенно успешным проектом в области телемедицины того времени можно назвать STARPAHC - результат совместной работы NASA и индийской системой здравоохранения. Программа позволяла совершать медицинское обследование астронавтов, находящихся в космосе.

Телемедицина сегодня

Современная телемедицина меняется гораздо более быстрыми темпами. Востребованность и доступность данного способа лечения растет экспоненциально развитию технологий. При этом человеку не всегда нужно обладать специальными сервисами. Сегодня многие для взаимодействия с врачами используют привычные онлайн-приложения, по типу Skype или мессенджеры. И если первоначальная роль телемедицины сводилась к устранению кадрового голода в отдаленных участках страны или мира, то теперь данная технология является инструментом оптимизации всей системы здравоохранения. Сегодня телемедицина позволяет человеку не только экономить время, снимая с него необходимость простаивать в очередях или преодолевать большие расстояния, но и в случае крайней необходимости получить помощь тот час.

Диапазон предложений в секторе телемедицины соответствует общественному спросу: некоторые клиники предлагают пациентам круглосуточную дистанционную связь с врачом; другие предоставляют специальные платформы, для размещения соответствующих предложений. Развитию телемедицины способствует и набирающая популярность сфера мобильного здравоохранения. Благодаря разнообразию медицинских приложений и гаджетов, удобных в повседневном применении, пациенты имеют возможность мониторить собственный организм самостоятельно. Путем простых манипуляций они могут обследовать состояние жизненно важных органов, определить уровень глюкозы или измерить кровяное давление. Разумеется в данном случае речь идет о поверхностной диагностике, но даже она является удобной альтернативой посещению врача. К тому же, дистанционная связь с доктором, провоцирует более внимательное отношение к своему здоровью, нивелируя нежелание людей ездить к врачам "по пустякам".

Главные направления телемедицины

Сегодня практически каждое направление медицины реализуется через средства коммуникации. Нехватка медперсонала в некоторых регионах страны (особенно в сельской местности) возлагает на телемедицину важную роль унификации медуслуг среди населения. Тем не менее, есть медицинские специальности, которые представлены в этой области более остальных. Они и сформировали основные направления современной телемедецины.

Телерадиология - одно из самых ранних направлений телемедицины, появившееся в начале 1960-х годов. Телерадиология разрабатывалась с целью расширения доступа к рентгенологической диагностике. Подобные решения позволяют пользователям обеспечить безопасную отправку рентгеновских снимков квалифицированному рентгенологу, находящемуся на большом расстоянии.

Телепсихиатрия - направление медицины, ставшее популярным в коммуникационной среде прежде всего благодаря нехватке квалифицированных психиатров и отсутствию необходимости физического взаимодействия врача с пациентом.

Теледерматологии позволяет пациенту отправлять врачу фотографические изображения какой-либо кожной патологии. Пусть данный способ лечения носит поверхностный характер, но зато предоставляет возможность получить первичную рекомендацию специалиста, не выходя из дома.

Телеофтальмология позволяет офтальмологам исследовать состояние глаз пациента, также находясь с ним на расстоянии. Типичным примером является диагностирование и лечение глазной инфекции.

Телеохирургия дает возможность акушерам оказывать дородовую помощь на расстоянии, которая может заключаться, например, в записи сердцебиения ребенка.

Телеонкология за последние несколько лет приобрела большую известность за счет предоставления удобной и квалифицированной помощи больным раком. В то время как некоторые решения телеонкологии предлагают инструменты хранения и пересылки диагностических данных, другие представляют собой видеоплатформы, позволяющие пациентам консультироваться с онкологом в режиме реального времени.

Телереабилитация позволяет медицинским работникам оказывать реабилитационную помощь пациентам на расстоянии, в том числе и такую услугу, как физиотерапия.

Телемедицина в цифрах

За последние три года глобальный рынок телемедицины демонстрирует интенсивный рост. По различным оценкам отрасль увеличивается на 18-21% ежегодно и через 3-5 лет достигнет оборота $40-55 млрд. Данная динамика соответствует и прогрессирующему росту числа пользователей телемедицины - с 350 тыс. в 2013 году до 7 млн в 2018 году.

Именно экономическая целесообразность телемедицины указывается экспертами как один из ее первичных положительных факторов. Этим объясняется и ее востребованность у россиян, которые, согласно опросу, стремятся к рационализации расходов на медицинские услуги при сохранении их относительно высокого качества.

В целом российский рынок соответствует общемировой тенденции развития телемедицины, что в перспективе может сделать данную отрасль одним из ведущих направлений здравоохранения в стране. И хоть в России наблюдаются некоторые трудности на пути к массовой реализации телемедицины, включая неподготовленность законодательной базы и низкий уровень вовлеченности частных лиц, большая территория страны и централизованное распределение кадров являются закономерной предпосылкой для развития подобных предложений. В итоге это должно запустить процесс преобразования конкурентной среды здравоохранения, что неизбежно приведет к качественному росту медицинских услуг во всех регионах России.