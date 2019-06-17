Профилактика заболеваний - инвестиция в будущее

Инвестиции в профилактическую медицину сегодня больше, чем просто реализация плановых показателей системы здравоохранения. Это экономический аргумент, который противоборствует отягчающим социальную повестку трендам.



Социальные предпосылки

Текущая фаза рыночного развития провоцирует в обществе тягу ко всему доступному. Хронические заболевания, связанные с перееданием, сидячим образом жизни, курением или чрезмерным употреблением алкоголя сегодня стали если не признаком времени, то его безусловным побочным эффектом. Но по мере развития, общество в какой-то момент самостоятельно перешло на следующую ступень потребительской культуры: новизна товара перестала быть главным поводом для его покупки, доступность больше не кажется привилегией. Консюмеризм, который раньше казался придатком экономической стабильности, сейчас не больше, чем обывательская привычка. На пьедестал развитого общества сегодня вышли неосязаемые ценности: тяга к знаниям и, разумеется, здоровый образ жизни.

Но, каким бы осознанным ни было общество, для массового оздоровления ему нужна помощь государства. Согласно докладу о мировом здравоохранении 2002 года, 60% всех смертей приходятся на хронические заболевания. Еще тогда научное сообщество прогнозировало рост данного показателя с течением времени. Так к 2020 году эта цифра должна увеличиться до 73%.

Таким образом, сдвиг парадигмы от лечения болезни к ее предотвращению стал насущной необходимостью и частью госпрограмм во многих странах. Первичная профилактика провозглашена наиболее эффективным направлением медицины не только в вопросе оздоровления общества, но и с позиции экономической выгоды.

Благодаря резкому технологическому скачку сегодня появились многочисленные возможности, содействующие снижению риска заболеваемости и здоровому образу жизни. Данный инновационный подход неизбежно меняет текущую среду здравоохранения, формируя спрос на более быстрые и простые способы заботы о собственном здоровье. При этом, указанные меры интегрированы во все сферы жизни человека, выходя за пределы сугубо медицинского обслуживания. Например, такая вещь как фитнес-браслет, обычно сопровождает пользователя повсюду вне зависимости от локации его обитания. А привычная забота о себе, вроде занятия спортом или правильное питание, давно уже рассматривается вне медицинского контекста.

Генетическое тестирование и борьба с онкологией

И все же, если говорить о медицинском применении инновационных продуктов, то одним из основных направлений сегодня является мониторинг генетических данных человека. Растущий интерес к генетическому тестированию наблюдается во многих странах мира, что вынуждает говорить об этом как об очередной ступени развития здравоохранения. Ожидается, что использование данных ДНК позволит выявлять предрасположенность людей к различным патологиям и предотвращать их путем своевременного вмешательства.

Генетическому тестированию отводится существенная роль и в борьбе с онкологическими заболеваниями, потому что:

Во-первых, развитие опухли в 5-10% случаях является следствием генетической предрасположенности

Во-вторых, своевременное вмешательство является определяющим фактором в лечении рака.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений и российского здравоохранения. И в соответствии с международной повесткой, в России упор делается именно на профилактическую медицину. При этом, соответствующая концепция лечения будет объединять врачей всех направлений. То есть не важно, пришел ли человек на консультацию к дерматологу или терапевту: при обнаружении любого подозрительного симптома он будет направлен к онкологу. Государство в этом случае должно предпринять максимум мер, чтобы онкологическое обследование проходило быстро и качественно. Для этого в регионах планируется увеличить количество амбулаторно-онкологических центров с современным оборудованием, которые позволят поставить точный диагноз в течение нескольких дней.

К 2024 году перед отечественным здравоохранением стоит задача повысить выявляемость рака в ходе первичных диагнозов до 63%

Главные вызовы профилактической медицины

Популяризация среди населения здорового образа жизни. Информирование граждан о болезнях и причинах их возникновения.

Повышение уровня квалификации врачей с учетом текущей медицинской повестки и актуальных потребностей здравоохранения.

Комплексный подход развития профилактической медицины, затрагивающий все направления медицины и все регионы страны.

Мониторинг существующих показателей. Поддержание деятельности по надзору, оценке эффективности и улучшению принципов работы профилактической медицины, которые способствуют позитивным изменениями статистики здравоохранения.