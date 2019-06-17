Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

После выхода на пенсию в России продолжает работать каждый пятый пенсионер, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.
«На 1 января 2019 года общая численность пенсионеров составляет 43 млн 871 тыс. 625 человек, из них работающих — 9 млн 669 тыс. 711 человек. Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года — 21,1 %)»,— говорится в документе. Также в докладе называется средний размер пенсии в РФ — 14 825,95 руб.
Самую большую пенсию платят:
Самую маленькую:
Насколько работники старше 55 лет востребованы на рынке труда — в материале “Ъ” «Занятость разбирается в возрастах».
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