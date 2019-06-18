Жюри засмотрелось на мужчин

16 июня в Сочи завершил работу 30-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Выбор жюри во главе с Константином Хабенским удивил многих из тех, кто рискнул предположить, какие фильмы окажутся победителями. Три картины — «Бык» Бориса Акопова, «Большая поэзия» Александра Лунгина и «Давай разведемся!» Анны Пармас — получили по две награды, в то время как другие достойные работы остались ни с чем. Рассказывает Юлия Шагельман.

На церемонии закрытия фестиваля ее ведущая актриса Юлия Пересильд отметила, что за 30 лет «Кинотавр» сам по себе стал произведением искусства (с чем, пожалуй, согласятся все участники, семь дней проварившиеся в концентрированном бульоне российского кино). А стало быть, к фестивалю можно обратить те же вопросы, что и к любой из показанных на нем картин: формирует ли он реальность — в данном случае отечественного кинематографа — или только отражает ее сегодняшнее состояние? Воспитывает ли новых киношных пассионариев или просто наблюдает за их естественным отбором? И наконец, в чем его миссия — развлекать или беспокоить? Нынешний «Кинотавр» попытался ответить на все эти вопросы.

Фестиваль открылся «Одессой» Валерия Тодоровского, а закрылся «Французом» Андрея Смирнова — картинами, действие которых происходит в прошлом, 70-х и 50-х годах ХХ века соответственно. Это дало одному мэтру повод поговорить о собственном опыте, пропущенном через призму ностальгии, а другому — ни много ни мало о судьбах Родины. В процессе же, обрамленном этими двумя лентами, четко обозначилась иная драматургия, связанная с актуальными сейчас гендерными вопросами, мужским и женским взглядом.

В этом году на «Кинотавре» много говорилось о феминизме, о том, что женские голоса в нашем кино звучат все громче. Однако жюри остановило свой выбор на двух самых маскулинных картинах конкурса: «Быке» Бориса Акопова, который стал лучшим фильмом и получил приз за лучшую операторскую работу, и «Большой поэзии» Александра Лунгина, награжденной за лучшую режиссуру. Вторую награду унес сыгравший здесь главную роль Александр Кузнецов. Эти фильмы рифмовались друг с другом: оба повествуют о жизни депрессивных подмосковных городов, заполненной ощущением полнейшей безнадеги, герои обоих — «реальные пацаны», лучше умеющие выражать собственные чувства драками, чем словами. И если у Акопова все-таки есть полноценные женские персонажи, то у Лунгина они сведены к эпизодическим фигурам, от которых мужчины могут получить только секс да проблемы.

Из «женского» кино жюри выбрало, пожалуй, самую феминистскую ленту, удачно притворившуюся мейнстримной комедией о семье и браке (не зря же она получила еще и приз зрительских симпатий),— «Давай разведемся!» Анны Пармас. Фильм был назван лучшим дебютом и получил приз за лучший сценарий. Это, как понятно из названия, история развода, рассказанная с энергией и зажигательным остроумием, знакомым по клипам группы «Ленинград» и сериалу «Осторожно, модерн!», которые раньше снимала режиссер. Авторы последовательно ставят с ног на голову все стереотипы: в их картине жена (Анна Михалкова) по уши погружена в работу и не видит семьи, а муж (Антон Филипенко) сидит дома и занимается детьми, причем подается эта все еще необычная для российского общества ситуация как абсолютно нормальная. А когда после всех комических перипетий ожидаешь хеппи-энда, то есть воссоединения счастливой пары, оказывается, что женское счастье отнюдь не в «был бы милый рядом»; милый тем временем находит себя в занятии, считающемся не особо принятым для его пола. И то, что подан этот месседж в формате не радикального высказывания, а жанрового кино, рассчитанного на большую аудиторию, делает его вдвойне ценным.

Но, судя по результатам «Кинотавра», говорить о равенстве полов в российском кино еще рано. Награды распределились самым традиционным образом: мужским историям — главные, женским — второстепенные. А об одиноких стариках (то есть о лучшей женской роли фестиваля, бабушке Павле, сыгранной Еленой Сусаниной в фильме Юсупа Разыкова «Керосин», которой жюри предпочло Викторию Толстоганову), как водится, и вовсе забыли.