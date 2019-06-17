Фигуранту дела о вымогательстве у сотрудника калининградского СКР изменили статью

Московский районный суд Санкт-Петербурга изменил статью о вымогательстве в деле главного редактора калининградской газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова на статью «покушение на самоуправство». По версии следствия, он требовал с генерал-лейтенанта Следственного комитета по Калининградской области Виктора Леденева $50 тыс. При этом во время чтения приговора слово «вымогательство» вообще исчезло из судебных документов, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что другим фигурантом по этому уголовному делу проходит бывший заместитель полпреда президента по СЗФО Александр Дацышин. Ранее прокуратура просила для него 8 лет ИК строгого режима за пособничество в вымогательстве. Оглашение приговора обоим обвиняемым продолжается.

Подробнее об этом уголовном деле — в материале «Ъ» «Калининградские судьи не верят сами себе».