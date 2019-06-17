Минэнерго ответило на сообщения об активизации кибератак США против России

В Минэнерго заявили, что российские компании не жаловались на кибератаки на объекты энергетики. «Информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало»,— заявили в министерстве (цитата по «Интерфаксу»).

В ведомстве подчеркнули, что государственные информационные ресурсы находятся под защитой компетентных органов. «Большинство критически важных субъектов энергетики подключено к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты»,— сказали в министерстве.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников. Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT об активизации кибератак изменой и неправдой.

О последствиях заметки NYT читайте в публикации “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».