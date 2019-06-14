Компания Aston Martin вернется в «24 часа Ле-Мана» с гиперкаром Valkyrie, который подготовят для топового класса гонок на выносливость, сообщает британский автопроизводитель.

Новый гиперкар выставит заводская команда в сезоне-2020/21. Гоночный автомобиль построят на базе серийного Aston Martin Valkyrie, который разработан специалистами британского автопроизводителя совместно с командой Формулы-1 Red Bull Racing и ее главным конструктором Эдрианом Ньюи.

«Гиперкар Aston Martin Valkyrie будет бороться за победу в общем зачете '24 часов Ле-Мана' в сезоне-2020/21, — заявил глава Aston Martin Энди Палмер. — Мы выставим как минимум две машины, которые продолжат давнюю гоночную традицию марки».

Напомним, премьера серийного Aston Martin Valkyrie состоится в 2019 году, а модель AMR Pro войдет в линейку продукции нового суббренда AMR, который был представлен на автосалоне в Женеве в 2017 году. В настоящее время в гонках марка участвует только в кузовных классах GT с моделью Aston Martin Vantage.