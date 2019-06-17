Бывший глава Генштаба ВСУ рассказал об атаке на батальон «Донбасс» в 2014 году

В 2014 году украинские летчики по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс», сообщил в эфире UATV бывший начальник Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко. «Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее»,— рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

«А потом мы долго разбирались, чья же это колонна»,— заявил господин Муженко. Он сказал, что от удара никто не пострадал.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский посетил находящийся в украинской части Донбасса город Мариуполь, приняв участие в мероприятиях по случаю пятилетия перехода стратегического азовского порта под контроль Киева. Свою поездку в город совершил и воевавший за Мариуполь командир добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий — один из лидеров нового движения украинских националистов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украинские избиратели слышат Азов».