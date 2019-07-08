Колхозник Мамат Абдуллоев выбирает велосипед

«Магазин прибран, товары расположены удобно, а ассортимент их может служить украшением любого городского универмага,— описывал "Огонек" сельмаг в кишлаке Богыкозы, на территории таджикского колхоза имени Кагановича, близ Ленинабада.— Из дверей магазина открывается вид на оживленный тракт, ведущий в город. По нему проносятся грузовые и легковые автомобили, величаво шествуют нагруженные тюками верблюды, снуют велосипедисты и мотоциклисты, мелкой трусцой двигаются по обочинам ослики».

Вот и колхознику Мамату Абдуллоеву, купившему двухколесного помощника, приходилось, вероятно, нелегко. Ведь одно дело — вольготно разъезжать по сельским дорожкам, и другое — вклиниваться в интенсивный поток направлявшихся в город. Как и в прежние времена, сегодня положение велосипедистов завидным не назовешь: на проезжей части сложно выдержать конкуренцию с автомобилистами, а съезжая с нее, рискуешь вызвать неудовольствие пешеходов. Впрочем, и среди самих велосипедистов встречаются лихачи. Чем обернулся велосипедный бум в больших городах, читайте в материале «Двухколесная анархия».