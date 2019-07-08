Двухколесная анархия

Велосипеды захватывают города. Как и любая экспансия, велонатиск делает отношения пешеходов, велосипедистов и водителей автомобилей все более драматичными.

Подготовили: Наталья Радулова, Мария Портнягина, Ганна Курак

Подсобные помещения на каждом этаже нашего многоквартирного дома — комнатки размером с небольшую кухню — отдали жильцам. Предполагалось, что граждане скооперируются и будут там традиционно хранить детские коляски, лыжи, остатки ламината. Но они все заставили своими велосипедами: прогулочными, дорожными, горными — креплений навинтили до самого потолка. «У нас в семье четыре велика»,— хвастается мой сосед справа. «У нас только два,— вздыхает левый сосед.— Сын пока на трехколесном рассекает».

Как мы не заметили, что за последние годы велосипедисты захватили нашу территорию — кладовки, дорожки, города? В соцсетях у каждого модника — обязательно фоточка «Я на велобайке», в графе «Мои интересы» все гордо указывают «велопрогулки», куда ни сунься — всюду ищут компанию для «велопоходов», «велотуров», «покатух» и «велоэкскурсий». Согласно данным опроса «Левада-центра», более четверти россиян (27%) имеют личный велосипед, а среди молодежи в возрастной категории 18–25 лет велосипед есть у 44% респондентов. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 51% россиян за последний год с той или иной частотой катался на данном колесном транспортном средстве. Но только треть опрошенных использует его для повседневных дел, например для поездки в магазин или на почту, как 54% среди жителей сел. Сейчас велосипед чаще приобретают для досуга и прогулок, причем среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (а также городов-миллионников) эта доля особенно высока: 78% и 79% соответственно.

Но даже покупать железного коня уже не обязательно. Московские пункты велопроката гордо отчитываются: столичный сервис аренды двухколесного транспорта — один из крупнейших в мире. Только с начала этого сезона москвичи и гости столицы совершили 2 млн поездок на городских велосипедах, и то ли еще будет! Рекорд прошлого года — 4,25 млн явно будет перекрыт, ведь до ноября времени еще полно, а праздных велопрогульщиков только прибавляется. Мэр столицы не скрывает ликования: «У нас в арифметической прогрессии растет и количество велосипедов, которые можно взять напрокат, и количество самих пунктов проката. Такой динамики ни в одном городе мира нет. Я думаю, что к 2024 году в каждом районе города будет станция велопроката». Сейчас таких станций в Москве 530, специальных парковок около 2 тысяч, и новые открываются чуть ли не каждый день — за 7 лет сеть выросла почти в 10 раз. Но велосипедизация всей страны на этом не останавливается: в нескольких крупных российских городах в этом году открылся велошеринг — система аренды велосипедов без станций, через мобильное приложение.

Они ведь еще и регулярные смотры своих сил устраивают! Новости начнешь читать: в Кемерове только что прошел женский велопарад, в Тюмени — велофестиваль, в Питере — Международный велоконгресс, в Вологде — акция «На работу на велосипеде», в Москве — велоночь под лозунгом «Все призраки Москвы». Во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Астрахани, Дербенте, даже в райцентре Шуя — и там велопарад! Сотни, тысячи, миллионы велопризраков колесят по городам России. Неуловимые, невидимые, стремительные — их все больше. Я спокойно шла по тротуару и слушала «Евгения Онегина» в наушниках, подняла руку, чтобы поправить волосы — и тут же получила по локтю от пролетевшего мимо велосипедиста. Господи боже! Александр Сергеевич, ты это видел? На тротуаре!.. А моей подруге такой же лихой ездок надорвал крестообразные связки на обеих ногах: ее, сбитую, стали поднимать, а у нее колени назад выгибаются, как у страуса... Где же нам, пешеходам, гулять, если на тротуарах сейчас так же опасно, как и на проезжей части?

Самим любителям двухколесного транспорта, впрочем, тоже нелегко. В той же прогрессивной Москве лишь 230 километров выделенных велосипедных полос и дорожек — в два раза меньше, к примеру, чем в маленьком Амстердаме.

А как двигаться по обочине, где обычно все заставлено припаркованными автомобилями? Вот наши и чешут по пешеходным дорожкам, сбивая корреспондентов «Огонька», наезжая на детские коляски и применяя удушающие приемы к собакам, которых ведут на поводках, либо лавируют меж машин в самом центре автопотока. Не удивительно, что в прошлом году, по статистике НИЦ БДД МВД РФ, количество ДТП, именуемых «наезд на велосипедиста»,?выросло на 7,6% относительно 2017 года. И это только самые вопиющие случаи — обычно автовладельцы стараются уладить все без вызова гаишников, так как вопрос «Имели ли возможность избежать столкновения?» уж точно не велосипедисту зададут.

Вот и царит у нас двухколесная анархия. Нет новых, современных правил для велосипедистов, а про Правила дорожного движения, где велосипедистам посвящена отдельная статья «дополнительных требований», многие и не слышали. А чего призраку бояться? Страховка и водительское удостоверение ему не нужны, камеры номер его транспортного средства не зафиксируют, его вряд ли оштрафуют, вряд ли отправят на освидетельствование, хоть пьяный он, хоть под кайфом. Или моя подруга поползет его догонять? И сотрудники ДПС по старинке относятся к нему снисходительно — да пусть катит. Вот они и катят, как коты Леопольды, где попало и как попало — «Качу по свету, качу-качу куда хочу» — создавая сумятицу всюду, где появляются. А отсутствие отечественной велокультуры еще больше все усугубляет. Тут даже велодорожки не помогают: мой знакомый был сбит на такой выделенной дорожке курьером с огромным заплечным ящиком — наплевав на знаки разметки, доставщик еды бодро несся навстречу велодвижению. Ни у одного участника аварии, кстати, не было шлемов — они у нас тоже не обязательны, поэтому оба неплохо приложились о бордюр, курьер еще и борщ внутри короба пролил. В общем, от российского велосипедного хаоса страдают все.

Кателейне Бурма, велосипедный мэр Амстердама — есть там такая должность! — успокаивает: «В Амстердаме хорошая велоинфраструктура, но она была достигнута общими усилиями. В 80-е годы Амстердам был заполонен машинами, как Москва сейчас. С тех пор прошло много времени, но за это время мы сделали главное — смогли изменить общество». Хочется верить, что и наше общество когда-нибудь изменится. Да и эксперты подтверждают: велопорядок когда-нибудь наступит. Удалось же в парке Горького образумить отдыхающих, которые раньше постоянно гуляли посреди велодорожек и гневно реагировали на треньканья звонков — сейчас они ходят где положено и под колеса не бросаются. Но то пешеходы. А готовы ли сами велосипедисты так же соблюдать правила? Герберт Уэллс когда-то сказал: «Когда я вижу взрослого человека, сидящего на велосипеде, я спокоен за человечество». А вот я сразу начинаю волноваться. У меня все еще локоть болит.

Экспертиза

Не проехать

Рост количества конфликтных ситуаций с участием людей на велосипедах, к сожалению, закономерен. Это происходит из-за того, что наши города все еще ориентированы на автомобили: широкие дороги, высокие ограничения максимальной скорости движения, почти полное отсутствие велосипедной инфраструктуры. При этом в России, как и во всем мире, растет спрос на активные формы мобильности.

Владимир Кумов, автор идеи и куратор проекта Let's bike it!, советник заместителя министра транспорта РФ

Так, например, количество поездок на прокатных велосипедах в Москве с 2014 года выросло более чем в 20 раз, десятки компаний мотивируют своих сотрудников чаще приезжать в офис на велосипедах. Но ехать по дороге рядом с пролетающими на высокой скорости автомобилями решится не каждый. Остаются тротуары, заполненные людьми.

Решение проблемы — создание развитой сети веломаршрутов, снижение максимальной скорости автомобилей и исследования поведения людей на улицах независимо от того, на чем они перемещаются.

Городская среда может и должна определять поведение человека, снижать тяжесть происшествий. Если администрация делает велодорожку в ширину тротуара, как это сделано на Никитских или на Пятницкой улице в Москве, конфликт велосипедистов и пешеходов неизбежен. Если рядом с гладкой велодорожкой выложен тротуар из плитки, мамы с колясками будут идти по велодорожке. Нужно учитывать эти нюансы и расставлять приоритеты — мы хотим удобный и безопасный город для людей или город для автомобилей?

В Москве за первые четыре месяца этого года количество наездов на велосипедистов выросло на 62% по сравнению с прошлым годом.

В июне стерли велополосу на Мытной улице, объяснив решение «достаточно широким тротуаром и необходимостью создания дополнительных парковочных мест». Ранее исчезли велодорожки на Ленинградке и в «Лужниках». В таких условиях призывы к вежливости и даже штрафы помогут не сильно. Чтобы город начал заниматься созданием действительно удобных и безопасных улиц, возможно, стоит дождаться «точки кипения», когда не только велосипедисты, но и пешеходы начнут требовать создания велосипедной инфраструктуры. В соцсетях такие призывы уже звучат.