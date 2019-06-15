Трамп прогнозирует «невиданных крах» американской экономики в случае его проигрыша на следующих выборах

Президент США Дональд Трамп предположил, что экономику страны ждет «невиданный крах», если он проиграет на президентских выборах в 2020 году. «Экономика Трампа устанавливает рекорды, и ей предстоит еще многое... Однако, если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаком с конкуренцией), то произойдет крах рынка, которому никогда еще не видели! Сохраним Америку великой»,— написал он на своей странице в Twitter.

Президент не стал уточнять, о каких именно рекордах в экономике идет речь.

Напомним, в конце мая начался новый виток торговой войны между США и Китаем. Поводом стало введение президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Американский бизнес призвал Дональда Трампа к ответу».