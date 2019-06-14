Американский бизнес призвал Дональда Трампа к ответу Более 600 компаний и торговых ассоциаций потребовали от президента США разрешить торговый спор с Китаем

Представители 661 американских компаний и торговых ассоциаций направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором призвали срочно решить проблему торговых споров с Китаем. Бизнес считает, что текущая конфронтация негативно отражается не только на компаниях, но и на потребителях.

В четверг вечером в рамках общественно-деловой инициативы Tariffs Hurt the Heartland («Тарифы бьют в сердце страны») ее участники, представляющие крупный американский бизнес, направили президенту США Дональду Трампу открытое коллективное обращение. Они считают, что повышенные тарифы фактически бьют по американским потребителям, которые вынуждены платить более высокую цену за товары.

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В числе компаний, подписавших коллективное обращение, есть ведущие ритейлеры Walmart, Target, Kohl`s и JCPenney, производитель товаров класса люкс Ralph Lauren, производитель одежды Levi`s, производитель высокотехнологичной бытовой электроники iRobot, американские подразделения компаний Ikea, Ecco и Solvay и т. д. Среди торговых и производственных ассоциаций значатся американская Ассоциация производителей бытовой техники, Ассоциация производителей компьютеров и коммуникационного оборудования, Ассоциация производителей модной одежды, региональные ассоциации представителей розничной торговли и др. Помимо Дональда Трампа среди адресатов указаны представитель США по торговым вопросам Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс, министр финансов Стивен Мнучин.

Авторы письма соглашаются с тем, что «торговые партнеры должны придерживаться международных торговых правил». «Мы поддерживаем усилия администрации в отношении несправедливых торговых практик, включая нарушения авторского права, насильственную передачу технологий и другие вопросы. Мы хотим, чтобы администрация заключила с Китаем надежное соглашение, которое отвечает долгосрочным структурным интересам, повышает конкурентоспособность США на мировом уровне и уничтожает тарифы. Мы считаем, что такая цель может быть достигнута без перекладывания дополнительного бремени на американцев»,— говорится в письме.

Особенную озабоченность представители бизнеса выражают в связи с эскалацией торговых споров, выражающейся в обмене повышениями тарифов. «Дополнительные тарифы несут значительный и долгосрочный негативный ущерб американскому бизнесу, сельскому хозяйству, обычным людям и всей американской экономике. Такие тарифы не являются эффективным средством по изменению несправедливых торговых практик со стороны Китая. Тарифы фактически представляют собой налоги, которые напрямую платят американские компании, а не Китай»,— отмечают представители американского бизнеса.

В письме говорится, что дополнительные 25-процентные тарифы на импортные товары на сумму $300 млрд с учетом ранее введенных тарифов приведут к потере 2 млн рабочих мест в США, повысят расходы среднего американского домохозяйства на $2 тыс. в год и сократят ВВП США на 1%.

«Господин президент, мы поддерживаем ваши усилия по привлечению к ответственности наших торговых партнеров. Мы призываем вашу администрацию вернуться за стол переговоров, чтобы совместно работать с нашими союзниками для поиска решений проблемы. Эскалация торговой войны не в интересах нашей страны, от нее проигрывают обе стороны. Мы призываем вас найти решение, которое отменит текущие тарифы, повысит конкурентоспособность Америки, стимулирует рост нашей экономики, защитит наших сотрудников и потребителей»,— подытоживают авторы письма.

О какой-либо реакции администрации Дональда Трампа на это письмо пока не сообщалось. Ранее ведущие мировые производители спортивных товаров Nike, Adidas и Under Armour уже предупреждали, что дополнительный 25-процентный тариф на импорт обуви из Китая приведет к «катастрофическим» последствиям для потребителей. В интервью CNN старший вице-президент Национальной федерации розничной торговли США Дэвид Френч заявил, что «целевая аудитория президента — одна из самых экономически уязвимых в стране. Это те самые люди, которые не могут себе позволить платить несколько сот или тысяч долларов за товары широкого потребления».

Евгений Хвостик