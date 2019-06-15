Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий

В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». По данным РБК, раньше служба не раскрывала статистику погибших от военных действий. Представитель Росстата пояснил изданию, что эта рубрика причин смертности входила в состав «прочих» несчастных случаев. Почему в прошлом году рубрику решили выделить, неизвестно.

По информации Росстата, в результате военных действий в 2018-м погибли всего четыре человека. Из них трое — горожане, один — сельчанин.

Как рассказал РБК представитель службы, метку о причине смерти ставит медицинское учреждение. Медработники, выписывающие свидетельство о смерти, указывают алфавитно-цифровой код причины смерти в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10). Повреждения в результате боевых операций приводятся в рубрике Y36. В их числе — травмы, причиненные: взрывом военно-морского оружия, огнем, пожаром и горячими веществами, огнестрельным оружием или другим вооружением. Учитываются авиакатастрофы, взрывы, военные операции с использованием ядерного, биологического или химоружия. Также выделяют повреждения, полученные в ходе боевых операций после прекращения военных действий, и повреждения, причиненные «неуточненными военными действиями».

Напомним, за 2018 год произошло несколько авиапроисшествий с участием российских военных. В частности, в марте при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находилось 39 человек, из них шесть — члены экипажа, все погибли. В сентябре сирийские системы ПВО во время атаки израильских истребителей по ошибке сбили над Средиземным морем российский Ил-20. На его борту было 15 военных, все они погибли.

Россия начала военную операцию в Сирии в сентябре 2015 года. Президент Владимир Путин трижды отдавал распоряжение о выводе российских войск: в марте и декабре 2016 года, а также в декабре 2017-го. Сейчас в Сирии по-прежнему работает две российские военные базы: в Тартусе и авиабаза Хмеймим.