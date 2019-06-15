Козак заявил о важности единой позиции России, США и ЕС по поддержке Молдавии

Вице-премьер России Дмитрий Козак, являющийся также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, прокомментировал прессе вчерашние события в Кишиневе, где был мирно разрешен острый политический кризис. По словам господина Козака, «вызывает удовлетворение, что благоразумие взяло верх над безумными и авантюрными действиями прежнего режима».

«Надеюсь, что сформированной парламентской коалиции и новому правительству Молдовы и в дальнейшем хватит политической мудрости и выдержки, чтобы завершить демонтаж криминального режима и оздоровить политическую ситуацию в стране. Это позволит в будущем через прозрачные, предсказуемые, вызывающие доверие политические институты цивилизованно разрешать политические разногласия на основе реального волеизьявления граждан»,— отметил вице-премьер.

Он особо подчеркнул важность того, что «в сложившейся ситуации Россия, Евросоюз и США заняли единую позицию по поддержке демократического процесса в Молдове». «Это яркий пример, что по базовым ценностям у нас больше общего, чем разногласий»,— добавил Дмитрий Козак.

14 июня правившая Молдавией последние годы Демпартия олигарха Владимира Плахотнюка после недели противостояния с новым правительством согласилась разблокировать здания всех госструктур. Олигарх Плахотнюк, чье имя в республике связывают с различными преступлениями и незаконными схемами, накануне спешно покинул страну. Куда именно улетел олигарх, неизвестно.

Подробности — в публикации “Ъ” «На Молдавии мир клином сошелся».

Владимир Соловьев