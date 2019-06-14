НМТП расщедрился на дивиденды Группа отдаст акционерам в 2018 году 98,4% от чистой прибыли по РСБУ

Крупнейшая по грузообороту в РФ стивидорная группа — Новороссийский морской торговый порт — выплатит 9,6 млрд руб. финальных дивидендов. Таким образом, по итогам 2018 года группа направит на них 98,4% от чистой прибыли по РСБУ — 14,8 млрд руб. Также собрание акционеров сменило состав совета директоров порта, увеличив присутствие контролирующего акционера «Транснефти» до пяти мест из семи, оставив два за государством. Новыми членами совета стали глава Росимущества Вадим Яковенко и курирующий вопросы безопасности вице-президент «Транснефти» Вячеслав Скворцов.

Новороссийский морской торговый порт (НМТП; 62% принадлежит «Транснефти») заплатит по итогам 2018 года финальные дивиденды в размере 9,6 млрд руб. Такое решение было принято на годовом собрании 14 июня. Таким образом, всего за 2018 год с учетом промежуточных выплат за первое полугодие и девять месяцев 2018 года общий размер дивидендов составит 14,8 млрд руб. Совокупный объем дивидендов составит 98,4% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 год, что рекорд для предприятия, отмечал порт в конце мая, сообщив о рекомендации по выплате совета директоров.

За первое полугодие 2018 года было решено выплатить около 52 коп. на акцию, 10 млрд руб., из них 9,9 млрд руб. были выплачены за счет нераспределенной прибыли порта за 2017 год, а 100 млн руб.— за счет чистой прибыли за первое полугодие 2018 года.

Также по результатам девяти месяцев 2018 года было решено выплатить из чистой прибыли еще 5,2 млрд руб.

Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году снизилась на 39%, до 16,8 млрд руб. По РСБУ показатель упал почти вдвое и составил 15 млрд руб.

Выручка увеличилась на 16,4%, до 28,8 млрд руб. Грузооборот снизился на 2,3%, до 140,2 млн тонн.

13 июня председатель совета директоров НМТП Рашид Шариповов сообщил журналистам, что около трети суммы, полученной от продажи ВТБ Новороссийского зернового терминала (НЗТ) — 10 млрд руб. порт направит на выплату дивидендов, а часть денег — на частичное погашение валютного кредита. Решение об этом может быть принято в конце текущего года, уточнил он, пояснив, что еще одна треть будет направлена либо на инвестпрограмму, либо на дивиденды. Вся инвестпрограмма заложена в новой стратегии развития НМТП. Документ должен быть утвержден советом директоров «Транснефти» в июле-августе.

Также акционеры НМТП утвердили новый состав совета директоров. В частности, в него вошли глава Росимущества Вадим Яковенко и курирующий вопросы безопасности вице-президент «Транснефти» Вячеслав Скворцов.



При этом совет покинули экс-министр по делам Северного Кавказа, глава совета директоров производственного объединения «Кристалл» Лев Кузнецов и бывший директор департамента имущественных отношений Минтранса Александр Тихонов. Первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, вице-президенты монополии Сергей Андронов и Рашид Шарипов, а также гендиректор НМТП Сергей Киреев сохранили места в совете. На правах владельца «золотой акции» от государства в совете представлен заместитель главы Минтранса, глава Росморречфлота Юрий Цветков.

Анастасия Веденеева, Новороссийск