Росстат объяснит, как высчитываются уровень безработицы и доходы населения

Росстат запускает проекты «Понятная методология» и «Популярная статистика», в рамках которых будет объяснять доступным языком, как высчитываются уровень безработицы, доходы и другие основные социально-экономические показатели, пишут «Известия».

«Если раньше мы работали только с профессиональными аудиториями, то сейчас у нас появилось очень много непрофессиональных пользователей, потребителей информации Росстата. Нам нужно научиться объяснять наши данные на понятном каждом языке»,— объяснил глава статистической службы Павел Малков.

По его словам, сейчас ведомство ищет специалистов, которые «могут перевести информацию с профессионального языка на доступный». В частности, планируется использовать инфографику и другие инструменты.

Возглавивший Росстат в декабре прошлого года Павел Малков проводит ряд реформ, которые должны завершиться к 2024 году. В частности, планируется перейти к работе с большими массивами данных и изменить ряд методик подсчета показателей. С апреля 2019 года Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан и перешел на новую методику их подсчета. Ранее старая методика нередко подвергалась критике: в Росстате последние пять лет заявляли, что доходы падают, при этом динамика реальных зарплат, наоборот, растет с 2017 года.

О новой методике подсчетов читайте в публикации “Ъ” «Бедность не порок, а проблема счета».