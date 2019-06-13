Мосгорсуд изменил Кокорину и Мамаеву приговор, но подтвердил сроки

Мосгорсуд оставил в силе сроки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. «Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения»,— сказал судья.

В приговоре изменили лишь одну часть. Ранее Пресненский суд Москвы осудил их, помимо прочего, по ч.1 ст. 213 УК РФ, в четверг, 13 июня, Мосгорсуд по просьбе прокуратуры вписал еще пункт «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии, а Павла Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. Также проходящие по этому делу Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий получили год и шесть месяцев и год пять месяцев колонии соответственно. Суд признал всех фигурантов виновными в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью. Пострадавшими по делу были признаны водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин. Отметим, что с учетом проведенного в СИЗО времени, братьям Кокориным осталось отбыть почти 6,5 месяцев наказания, Мамаеву и Протасовицкому — 5,5 месяцев (день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии).

Выступая на заседании, Александр Кокорин попросил, чтоб суд принял справедливое решение. «Хотелось бы справедливости, гуманности. Все, что было с нами, мы прошли достойно. Свои показания мы с первого дня ни разу не поменяли, помогали следствию»,— сказал он. «Я хочу вернуться в спорт, увидеть семью, восстановить здоровье. Хочу попросить дать нам шанс реабилитироваться перед обществом, а не уезжать не пойми куда»,— добавил футболист.

Павел Мамаев назвал судебный процесс позором. «Восемь месяцев то, что происходит, это позор, вот и все! На тысячу процентов уверен, что ничего не изменится, и сегодня — это очередное шоу для телевидения»,— сказал он. «Я думаю, каждый из нас сделал определенный вывод. Я считаю, как бы это ни звучало, это полезный опыт»,— добавил футболист.

Подробнее о рассмотрении жалоб читайте в публикации “Ъ” «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».

Роман Дорофеев