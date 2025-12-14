«Народная» наркотическая в цифрах и графиках

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Главную антинаркотическую статью Уголовного кодекса России, 228-ю, часто называют народной. В 2024 году она фигурировала в каждом десятом вынесенном приговоре. По разным оценкам, около трети всех заключенных отбывают наказания за наркотики, а в отдельных колониях эта доля может достигать 80%. Вот еще о чем рассказывает статистика приговоров по подобным делам.

Следует отметить, что в статистике судебного департамента при Верховном суде (ВС) приговоры за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, а также с незаконным оборотом сильнодействующих веществ, растений и новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее по тексту обобщенно — наркотических средств), на самом деле выносятся по нескольким десяткам статей. Однако львиная их доля приходится на 228-ю (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков без цели сбыта). Так, в 2024 году за преступления, связанные с наркотиками, осуждено по основной и дополнительной квалификации 69,9 тыс. человек, из них 50,8 тыс.— непосредственно по 228-й. Если учесть, что всего по всем статьям УК РФ в том же году вынесены приговоры 512,8 тыс. человек, получается, что на наркотические преступления приходится 13% всех рассмотренных дел. Эта доля в последние несколько лет остается примерно на одном уровне. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На втором месте по частоте приговоров — статья 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка): чуть менее 20 тыс. осужденных в 2024 году. На третьем с большим отрывом — 231-я (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества) и 232-я (организация и содержание наркопритонов). Как свидетельствует статистика, более половины всех преступлений по наркотическим статьям относятся к категории тяжких и особо тяжких. Также заметен рост доли преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (19% в 2024 году).

Наказание по 228-й статье в зависимости от размера изъятых веществ может варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 15 лет: в значительном размере: штраф (до 40 тыс. руб. или в размере дохода за период до трех месяцев.), либо обязательные или исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет;

штраф (до 40 тыс. руб. или в размере дохода за период до трех месяцев.), либо обязательные или исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет; в крупном размере: лишение свободы на срок от трех до десяти лет (штраф и/или ограничение свободы как дополнительное наказание);

в особо крупном размере: лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (штраф и/или ограничение свободы как дополнительное наказание). «Значительный», «крупный» и «особо крупный» размеры наркотических веществ и растений, содержащих наркотические вещества, утверждены постановлением правительства от 1 октября 2012 года №1002.

Данные по веществам и растениям даны выборочно, список на самом деле достаточно большой

В статье 228 содержится важное примечание, предусматривающее возможность избежать уголовной ответственности, если лицо добровольно сдает наркотические вещества и активно способствует раскрытию или пресечению подобных преступлений, изобличению совершивших их лиц и обнаружению имущества, добытого преступным путем. Более серьезные составы, в частности та же статья 228.1 (производство и сбыт наркотиков) и 229.1 (контрабанда), допускают наказание вплоть до пожизненного. Возможности освобождения от ответственности за раскаяние и сотрудничество в них нет. Как показывает статистика за 2024 год, самые распространенные наказания по статье 228 (по основной квалификации) — штраф, условное или реальное лишение свободы. Тюремные сроки получил каждый пятый осужденный, чаще всего в пределах от трех до пяти лет. Освобождением от наказания завершилось менее 1% всех дел. 2,9 тыс. человек, получивших наказания, не связанные с лишением свободы, дополнительно обязали пройти лечение от наркомании.

Не учитывались штраф и ограничение свободы, назначенные как дополнительные меры наказания

На то, что предельные сроки по 228-й могут быть «излишне суровыми», обращал внимание Верховный суд РФ. В мае пленум ВС РФ выступил с законодательной инициативой, предлагающей смягчение наказания за хранение наркотических веществ в личных целях и возможность в некоторых случаях замены тюремного заключения лечением от наркомании. Верховный суд предлагает смягчить наказание за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта Если смотреть разбивку наказаний с учетом приговоров, в которых 228-я фигурирует в качестве дополнительной статьи, доля осужденных на реальные тюремные будет выше. В статистике за 2024 год учтен даже один пожизненный приговор — можно предположить, что его вынесли фигуранту, совершившему тяжкое преступление под воздействием наркотических средств. Всего, по данным судебного департамента, 2,6 тыс. осужденных в 2024 году преступили закон под воздействием наркотических, психотропных, сильнодействующих и психоактивных веществ.

Соотношение мужчин и женщин в числе осужденных по 228-й — десять к одному. Самые судимые за наркотики возрастные группы — молодежь и люди в возрасте от 40 лет. И если сильный перекос в сторону мужчин-осужденных можно назвать традиционным, то факт, что в 2024 году возрастная группа 40+ не только догнала, но даже чуть-чуть обогнала молодежь, не совсем типичен. В последние несколько лет более 30% всех осужденных по ст. 228 приходилось на молодых (18–29 лет), хотя уже в прошлом году наметилось сближение (29,9% молодых против 27,5% возрастных). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если брать статистику не только по 228-й, а по всем наркотическим статьям, перекос в сторону молодежи пока сохраняется — треть всех приговоров, но он также уменьшается.

Среди фигурантов наркотических дел встречаются актеры, спортсмены, чиновники и прочие знаменитости. Одним из громких разбирательств последнего времени стало дело Аглаи Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово за ввоз электронной сигареты с гашишным маслом. Правда, обвиняли ее не по «народной» 228-й, а по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков). Дело для актрисы завершилось относительно благоприятно — условным сроком и штрафом. Ранее при подобных обстоятельствах была задержана в Шереметьево американская баскетболистка Бриттни Грайнер. В 2022 году она получила девять лет колонии за незаконное хранение без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и контрабанду (ст. 229.1 УК РФ) и спустя два года была обменяна на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Фигурировала 228-я и в деле еще одного обменянного американца — учителя из Пенсильвании Марка Фогеля. Как актеров задерживали с наркотиками В 2024 году 60 часов обязательных работ за хранение наркотика мефедрона (ч. 1 ст. 228 УК РФ) получил актер Анатолий Руденко, известный по сериалам «Каменская», «Две судьбы» и другим. В том же году условным сроком и штрафом завершилось дело актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука, задержанного в Пулково с курительной трубкой и гашишем (ст. 228 УК РФ) и (ст. 229.1 УК РФ). В ноябре 2025 года восемь лет колонии за покушение на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) получил рэпер Obe1Kanobe (Никита Вартиков), оборудовавший на съемной квартире парник с коноплей.

