Глава МВД Великобритании подписал запрос на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал официальный запрос США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила The Guardian. Окончательное решение об экстрадиции будет принимать суд, уточнил господин Джавид.

«Есть запрос на экстрадицию со стороны Соединенных Штатов, который суд будет рассматривать завтра. Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его»,— сказал глава МВД.

Ранее о запросе США сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник. Собеседник издания рассказал, что договор, заключенный между США и Великобританией, разрешал отправить запрос в течение 60 дней после ареста господина Ассанжа.

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Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали господина Ассанжа после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В случае экстрадиции в США ему грозит пожизненный срок за шпионаж и разглашение гостайны: в 2010 году он опубликовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».