WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник. По его словам, запрос был отправлен в четверг, 6 июня.

Источник рассказал, что договор, заключенный между США и Великобританией, разрешал отправить запрос в течение 60 дней после ареста господина Ассанжа. Его задержание произошло 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Источник подчеркнул, что США больше не смогут предъявить ему новые обвинения, согласно этому же документу.

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Напомним, Джулиан Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали господина Ассанжа после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В этом же месяце Швеция запросила ордер на арест господина Ассанжа в рамках дела об изнасиловании, возобновленного в мае. Дело завели в 2010 году из-за якобы имевших место изнасилований двух женщин. По версии следствия, основатель WikiLeaks вступил в половую связь с одной из них без презерватива, хотя она возражала против этого (в Швеции это приравнивается к изнасилованию), а со второй жертвой он занимался сексом, пока та спала.

С апреля 2019-го основатель WikiLeaks содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в предместье Лондона. В случае экстрадиции в США ему грозит пожизненный срок за шпионаж и разглашении гостайны: в 2010 году он опубликовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».