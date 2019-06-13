Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Счетная палата России выявила более 2 тыс. нарушений в сфере государственных и корпоративных закупок, осуществленных в России в 2018 году. «По результатам контрольных мероприятий выявлено 2,261 тыс. нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 млрд руб., что превышает аналогичные показатели за 2017 год на 3,8% и в 2,8 раза соответственно»,— говорится в отчете ведомства.

Среди самых распространенных нарушений — некорректная оценка начальной максимальной цены контракта. Так как существующий порядок применения методов обоснования цен носит рекомендательный характер и влечет риски их завышения, в СП настаивают на необходимости нормативного акта, регулирующего ценообразование, передает «РИА Новости».

Генпрокуратура по итогам прошлого года выявила почти 260 тыс. нарушений использования госсредств и при осуществлении госзакупок. По результатам прокурорских проверок было возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел. Сотрудники надзорного органа вынесли почти 70 тыс. представлений для их устранения, было опротестовано более 22 тыс. «незаконных правовых актов», дисциплинарную ответственность понесло более 50 тыс. должностных лиц, а административную — около 15 тыс.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Прокуроры отчитались по закупкам».