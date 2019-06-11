По обвинению в теракте арестован бывший глава СКР по Волгоградской области

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего главу волгоградского управления Следственного комитета России (СКР) генерала-лейтенанта Михаила Музраева по обвинению в теракте (ч. 2 ст. 205 УК РФ), совершенном группой лиц, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. По решению суда господин Музраев заключен под стражу на два месяца, до 10 августа 2019 года. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Генерал-лейтенант Михаил Музраев, в течение 11 лет возглавлявший СКР по Волгоградской области, а затем являвшийся советником главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, был задержан вчера, 10 июня. Изначально сообщалось, что он проходит подозреваемым по уголовному делу о поджоге и покушении на убийство главы области Андрея Бочарова.

По информации следствия, преступление было совершено в ночь на 16 ноября 2016 года. Криминальная группа под руководством Евгения Чемезова проникла на территорию частного домовладения в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь дом, находившийся в пользовании семьи губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Как утверждает следствие, получая откаты, господин Музраев оказывал покровительство этой группировке.

Генерал-лейтенант Музраев в течение многих лет являлся одной из ключевых фигур в системе СКР. Следственное управление (СУ) СКР он возглавлял с 2007 по 2018 год. В ходе расследований, которыми он руководил, за коррупцию и хищения были осуждены десятки влиятельных местных чиновников, раскрыты громкие убийства и даже теракты, совершенные в 2013 года в автобусе и на вокзале Волгоград-1.

Подробнее об обстоятельствах задержания высокопоставленного чиновника читайте в материале “Ъ” «Генерала заметили на поджоге».