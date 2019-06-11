Минкомсвязь предложило штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников

Министерство связи и массовых коммуникаций считает, что нужно ввести административную ответственность за использование иностранных спутниковых сетей связи, которые работают на территории РФ, с нарушением правил, установленных законодательством. Предлагаемые поправки опубликованы на официальном портале нормативных правовых актов.

Штраф для должностных лиц может составить от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для предпринимателей, которые ведут деятельность без образования юридического лица,— от 70 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Речь идет в том числе и о случаях, когда российские операторы связи, использующие иностранную систему спутниковой связи, не выполняют обязанности по формированию российского сегмента, а также не обеспечивают пропуск трафика через абонентские станции на территории России.

Напомним, в феврале премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление, которое меняет правила работы российских операторов с иностранными спутниковыми системами. В нем говорится, что весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов из России, должен проходить через находящуюся на территории страны наземную станцию российского оператора связи.