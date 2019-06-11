Сменился президент «Города без наркотиков»

Глава фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов объявил о сложении полномочий. Он пояснил, что наркоманская аудитория помолодела, а в нем уже нет «той задорной молодости».

По его словам, новым руководителем фонда стал депутат думы Екатеринбурга Тимофей Жуков. «Знаю Тимофея уже пять лет. Работать он умеет, разговаривать тоже. Уверен, что он справится. Да и мы, старички, далеко не пойдем. Рядом будем. Если что, подскажем, посоветуем»,— пообещал господин Кабанов.

Тимофей Жуков Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд "Город без наркотиков" была основана в Екатеринбурге в 1998 году уральскими предпринимателями Юрием Крюченковым и Владимиром Белоглазовым. К его работе был привлечен бывший наркопотребитель Андрей Кабанов, который в 1999 году получил долю господина Белоглазова. В то же время в руководство фонда вошли Игорь Варов и Евгений Ройзман. Под эгидой фонда действовали несколько реабилитационных центров, позже ставшие поводом для уголовных дел о незаконном удержании пациентов. Благодаря деятельности фонда особо высокую популярность получил Евгений Ройзман, который в 2003 году был избран депутатом Госдумы. После избрания мэром Екатеринбурга в сентябре 2013 года у него возник конфликт с Андреем Кабановым, который в 2014 году вновь возглавил фонд.

Тимофей Жуков родился в 1994 году. С 2012 года работает в «Городе без наркотиков», в 2017 году стал его вице-президентом. В 2018 году избран депутатом городской думы от «Единой России».

Как Евгений Куйвашев пообещал фонду грантовую поддержку — в материале «Губернатор применил избирательный подход»

Алексей Буров