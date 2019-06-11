ФСИН проверяет «Бутырку»

Как стало известно “Ъ”, управление ФСИН по Москве проводит проверку в связи с тем, что один из учредителей АО «Липецкое станкостроительное предприятие» Владимир Петров, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, оказался в одной камере с ранее судимым за убийство и подозреваемым в аналогичном преступлении. При этом в карте заключенного этот факт был скрыт. Правозащитники полагают, что аналогичное размещение имеет место и в других камерах и может использоваться для оказания давления на заключенных, поэтому готовит обращение в прокуратуру.

В СИЗО «Бутырка» содержатся два брата Петровых Владимир и Кирилл, обвиняемые в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа (подробнее об их деле “Ъ” рассказывал 23 марта и 30 мая). Но если Кирилл попал в 20-местную камеру, в которой в основном содержатся обвиняемые в экономических преступлениях, то Владимиру не повезло — его соседями в трешке оказались как подследственный за мошенничество, который, кстати, пребывает в СИЗО уже около пяти лет, так и рецидивист. В 2005 году тот был осужден за убийство и грабеж на 14-летний срок, но уже в августе 2017 года условно-досрочно освобожден из колонии. Правда, в ноябре 2018 года снова попал в СИЗО по обвинению в убийстве и разбое.

Как сообщил “Ъ” ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, в карточке подследственного было указано, что он подозревается в мошенничестве, что и стало формальным основанием для того, чтобы он находился в одной камере с фигурантами дел по экономическим преступлениям.

«Сам Владимир Петров на соседа не жаловался, но на факт грубого нарушения ст. 33 закона "О содержании под стражей", который запрещает нахождение в одной камере лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности, и ранее судимых, тем более за особо тяжкие преступления, обратила внимание его защита»,— отметил господин Мельников.

Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют. Тем более, отметил он, все помнят историю 2017 года, когда бывший высокопоставленный сотрудник «Роскосмоса» Владимир Евдокимов погиб после того, как оказался в камере СИЗО «Водник» с обвиняемыми в том числе в торговле наркотиками. В связи с выявленными тогда нарушениями прокуратура внесла представление в УФСИН по Москве с требованием «принять исчерпывающие меры по недопущению впредь подобных нарушений закона, а также привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц».

Правозащитники уже обратились к руководству УФСИН, которое начало проверку в «Бутырке». Поскольку подобные нарушения могли иметь массовый характер, да к тому же не исключено, что обвиняемые в тяжких преступлениях могли использоваться для оказания давления на подследственных в экономических преступлениях, готовится обращение и в прокуратуру Москвы.

Николай Сергеев