Главные новости к утру 11 июня

Россия и Huawei на Петербургском экономическом форуме обсудили возможность перехода китайских смартфонов на российскую операционную систему «Аврора». По данным источников, переговоры продолжаются как по вопросу установок ОС «Аврора» на китайские смартфоны, так и по локализации части устройств Huawei в России. О торговой войне США и Китая.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал о встрече с лидером Демпартии Молдавии Владимиром Плахотнюком. Тот передал российской стороне конверт с предложением о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдавии с переориентацией на Россию. О молдавском кризисе.

Источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Нам мог быть информатором ЦРУ. Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества. Подробнее о гибели.

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщили источники The Washington Post. Согласно договоренности между США и Великобританией, Соединенные Штаты больше не смогут предъявить ему новые обвинения. О развитии дела.

Производитель ракет-носителей «Ангара» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет от трех месяцев до года. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко убежден, что ракеты будут изготовлены в срок. Ранее сообщалось, что в сроках строительства отстает космодром Восточный, откуда планируется запускать ракеты-носители. Подробнее о строительстве.

О предстоящих 11 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.