The Bell узнал о переговорах по установке российской ОС «Аврора» на устройства Huawei

Министр цифрового развития и связи Константин Носков и исполнительный директор Huawei Го Пин на Петербургском экономическом форуме обсудили возможность перехода китайских смартфонов на российскую операционную систему (ОС) «Аврора», сообщил The Bell со ссылкой на источники. Один из источников рассказал, что эта тема поднималась и на встрече президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

По данным источников, переговоры продолжаются как по вопросу установок ОС «Аврора», созданной на базе финской Sailfish, на китайские смартфоны, так и по локализации части устройств Huawei в России.

ОС Sailfish — разработка финской компании Jolla. В 2014 году совладельцем Jolla стал российский миллиардер Григорий Березкин, который договорился с Минкомсвязи о создании национальной мобильной ОС. В марте 2018 года контроль над этой компанией приобрел «Ростелеком». По данным “Ъ”, на поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish потребуется свыше 160 млрд руб. На нее хотят перевести почти 8 млн пользователей до конца 2021 года.

В конце мая между США и Китаем начался новый виток торговой войны, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о поставках устройств на Sailfish чиновникам читайте в материале “Ъ” «Отечественные смартфоны сдадут в аренду».

О развитии торговой войны — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».