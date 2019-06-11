WSJ: убитый сводный брат Ким Чен Ына мог быть информатором ЦРУ

Сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чен Нам мог быть информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Отмечается, что в Малайзии в феврале 2012 года Ким Чем Нам должен быть встретиться с представителем ЦРУ.

По словам источников, встреча с представителем ЦРУ — не единственная причина поездки в эту страну. Однако бывшие чиновники США рассказали газете, что Ким Чем Нам был связан со службами безопасности других стран, в частности Китая. По мнению чиновников, сводный брат лидера КНДР не мог много знать о Северной Корее, поскольку долгое время проживал за пределами страны.

Издание отметило, что сегодня, 11 июня, выйдет книга «Великий преемник», которую написал журналист The Washington Post. В ней подробнее рассказано о возможной работе Ким Чем Нама в качестве информатора

Напомним, Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества. Задержанные по подозрению в убийстве вину отрицали, утверждая, что им было предложено поучаствовать в розыгрыше.

Подробности — в материале “Ъ” «Брат Ким Чен Ына убит в Малайзии».