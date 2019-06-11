В мае импорт вернулся к падению

В мае 2019-го импорт товаров из стран дальнего зарубежья (львиная доля всего ввоза товаров в РФ), несмотря на укрепление рубля (в мае на 5,4% к валютам основных торговых партнеров в сравнении с декабрем 2018 года), упал на 7,8%, свидетельствует опубликованная вчера статистика ФТС. Снижение импорта в мае произошло после его роста на 5% в апреле 2019 года. Тогда с учетом сезонности ЦМАКП фиксировал его рост второй месяц подряд после продолжительного перерыва, что давало основания предполагать возможный перелом тенденции (см. “Ъ” от 15 мая).

По оценке Станислава Мурашова из Райффайзенбанка, основной негативный вклад в снижение импорта в мае внесли машины и оборудование (точнее, механическое и электрооборудование, см. график). «Помесячную динамику импорта машин и оборудования можно сравнить с американскими горками, тем не менее в среднем с начала года она остается приблизительно на уровне минус 1,6 процентного пункта к общим темпам роста импорта. Это говорит о волатильном характере внутренних инвестиционных расходов (в экономике не происходит инвестиционного бума, а импортная продукция инвестиционного назначения закупается от случая к случаю)»,— отмечает он. Повлияли на снижение импорта в мае и потребительские товары — продовольствие и химия. Причина — слабый потребительский спрос, вызванный низкими доходами граждан. Немногие статьи, вклад которых в изменение импорта в мае был положительным,— это относящиеся к «прочим товарам» сырье и комплектующие.

Падение импорта в марте не является действием календарного эффекта, убежден Станислав Мурашов. Елена Абрамова из ЦМАКП убеждена, что негативное влияние майских праздников на показатели импорта было разовым и он вернется к росту в ближайшее время. В центре считают, что с учетом сезонности ввоз товаров из дальнего зарубежья за май снизился на 4,8% против роста на 2,7% за апрель 2019 года. В Райффайзенбанке же убеждены в обратном: «Дальнейшая динамика импорта будет зависеть от потенциала ускорения роста экономики, но в этом году мы не видим факторов, которые заметно могли бы этому способствовать. Пока с начала года импорт в стоимостном выражении упал на 2,2% в годовом выражении, и если ситуация (с учетом сезонности) сохранится, то к концу года можно ожидать его просадки на 3%».

Алексей Шаповалов