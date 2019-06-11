AliExpress загрузит самолеты

Китайская торговая площадка AliExpress начнет доставлять в России заказы дешевле 150 руб. с помощью самолетов. В компании ожидают, что это позволит сократить сроки доставки недорогих товаров до крупных городов на срок до двух недель. Скорость доставки остается главной проблемой трансграничной торговли, констатируют эксперты.

AliExpress (входит в Alibaba Group) с середины июня упрощает доставку товаров ценой до 150 руб. для городов-миллионников и европейской части России, рассказал “Ъ” представитель компании. Ранее такие посылки отправлялись из распределительного центра во Владивостоке только железнодорожным транспортом, а будут доставляться самолетом, как и более дорогие заказы, объясняют в AliExpress. В компании говорят, что это позволит сократить сроки доставки небольших посылок, «расчетная экономия для крупных городов может составить до двух недель». По словам гендиректора AliExpress в России Лю Вэя, новый маршрут не отразится на конечной стоимости для покупателей.

В «Почте России» уточняют, что авиадоставка недорогих товаров с AliExpress собственными силами предприятия или на пассажирских рейсах не означает полный отказ от наземной доставки — это еще одна опция в дополнение к железнодорожным перевозкам. «"Почта России" активно сотрудничает с Alibaba, подстраиваясь под динамику объемов и изменение ожиданий клиентов по срокам»,— добавили в пресс-службе предприятия.

По подсчетам Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), российский рынок трансграничной торговли в 2018 году составил $3,24 млрд. Средний чек в долларах продолжил снижаться — к 2015 году он сократился уже вдвое, до $9. Доля китайских товаров в отправлениях, обработанных «Почтой России» в 2018 году, в штуках составила 92,6%.

«В чем точно рынок кросс-бордера проигрывает внутренним продажам — это в сроках. Так что шаг AliExpress выглядит логичным. При переходе на доставку недорогих заказов самолетом компания потеряет в деньгах, но в скорости хоть как-то нивелирует проблемы»,— рассуждает глава НАДТ Александр Иванов. Сейчас примерно десять дней занимает только доставка товаров из Гонконга во Владивосток водным транспортом, «если к этому сроку добавлять еще десять дней поездом — это запредельная по современным меркам история», полагает господин Иванов.

Руководитель кластера «Электронная коммерция» Российской ассоциации электронных коммуникаций Иван Кургузов обращает внимание на стоимость доставки отправлений. «Для товаров стоимостью 150 руб. потребитель не готов платить, скажем, 500 руб. за доставку, поэтому есть потребность в очень большом их потоке именно в пределах последней мили. Это позволит сделать доставку таких заказов конкретному человеку дешевле, и эту часть оборота AliExpress точно будет наращивать»,— рассуждает он.

В дальнейшем одним из направлений, на котором сфокусируется компания, станет использование аналитики для прогнозирования спроса на товары, предполагает господин Кургузов. Тогда AliExpress перейдет к их физическому хранению на территории России, для чего потребуется активнее использовать склады временного хранения «даже не во Владивостоке, а ближе к Новосибирску, Екатеринбургу или Москве».

Дмитрий Шестоперов