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Фото: Б. Лазарев / Фотоархив журнала «Огонёк»

Дружно работают школьницы Оля Минзюк и Вера Кольцюк

Альбом 1952 г.

Журнал "Огонёк" от , стр. 46

«Больше всего любят пионеры молдавского села Медвежа занятия на школьном учебно-опытном агробиологическом участке: тут и свое парниковое хозяйство, и сотни кустов малины, и более ста фруктовых деревьев»,— рассказывал «Огонек» более полувека назад. Да и помимо сельхозработ друзьям-пионерам было чем заняться вместе: в сельском клубе интересующиеся физикой собирали самодельные машины, увлеченные ботаникой раскладывали гербарии, а по вечерам опять же дружно проводили коллективные литературные чтения. Быть честным и верным товарищем, лучшим в учебе, труде и спорте обязывали законы пионеров Советского Союза... Такие вот заветы дружбы!



В наше время быть друзьями можно, так ни разу и не встретившись по-настоящему — знакомясь и поддерживая дружескую связь онлайн. Более того, в век высоких технологий появилась отдельная услуга: встреча с «живым другом», которого пользователь может выбрать… из каталога. Как цифровая среда изменила отношения людей, читайте в материале «Друга заказывали»

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