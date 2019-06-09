Парламент Молдавии продолжит работу, несмотря на указ о его роспуске

Парламент Молдавии, несмотря на указ о роспуске, намерен провести в понедельник, 10 июня, пленарное заседание. Как рассказала ТАСС в пресс-службе законодательного собрания, решение о проведении заседания было принято постоянным бюро парламента. «Вечером планируется еще одно заседание бюро, которое определит его повестку»,— уточнил собеседник агентства.

Ранее сегодня исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип вместо президента Игоря Додона, которого временно отстранил от должности Конституционный суд, подписал указ о роспуске парламента, новая дата выборов назначена на 6 сентября.

В субботу пророссийская Партия социалистов Молдавии президента Игоря Додона и проевропейский блок ACUM 8 июня после трехмесячных переговоров сформировали парламентское большинство и избрали правительство. Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра республики. Конституционный суд (КС), состоящий из людей, входящих в окружение олигарха Владимира Плахотнюка, который с 2015 года руководит страной, назвал коалицию и все принятые ею решения — неконституционными.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Молдавия раскололась на две власти».