В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России вступили в силу закон, согласно которому ужесточается наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям. Физическим лицам грозит штраф от 15 тыс. до 30 тыс. руб., должностным лицам — от 80 тыс. до 200 тыс. или отстранить от деятельности от двух до трех лет, юридическим лицам — от 200 тыс. до 300 тыс.

Штрафы за первичное нарушение не изменились: для физических лиц он составляет 10 тыс. до 15 тыс. руб., должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. или отстранить от деятельности от одного до двух лет, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.