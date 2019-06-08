СМИ: Всероссийскую федерацию легкой атлетики отказались вернуть в IAAF

Международная ассоциация легкоатлетических федерацией (IAAF) отказалась восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации, передает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела. В ВФЛА сообщили «Интерфаксу», что пока не получали никаких извещений от IAAF.

Напомним, ВФЛА стала первой жертвой российского допингового кризиса. Из-за многочисленных нарушений, связанных с сокрытием допинговых инцидентов, федерация в конце 2015 года подверглась дисквалификации со стороны IAAF. Отечественные легкоатлеты пропустили Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, а после нее получили возможность выступать на международных соревнованиях лишь в нейтральном статусе и после прохождения довольно сложной процедуры «фильтрации» заявок спортсменов в IAAF.

Почему могли быть введены новые санкции — в публикации “Ъ” «Российская легкая атлетика провалила тест на справку».