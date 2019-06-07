«Нафтогаз» назвал условия для переговоров с Россией

«Нафтогаз» готов начать переговоры с Москвой о новом газовом контракте, но при условии что в обсуждении будет участвовать третья сторона в лице Евросоюза. Об этом заявил глава украинской газовой компании Алексей Коболев. Так он отреагировал на предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера начать переговоры о новом контракте на поставку газа со скидкой 25%. Миллер заявил об этом в ходе беседы с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Позднее Медведчук сказал украинским СМИ, что такой же договор могли заключить еще в марте, но «бывшая власть на это не отреагировала».

Москва не пойдет на переговоры с Киевом, если в них будет участвовать третья сторона, убежден эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: «Новая украинская власть на уровне риторики полностью повторяет то, что делал Порошенко, но при этом команда Зеленского не хочет брать на себя никакой ответственности и всячески пытается изобразить, что решения принимают не они, а кто-то еще. То есть им нужна поддержка и снятие ответственности, чтобы в случае чего сказать, что это не мы приняли решение, а нас убедили сделать наши западные партнеры. Я думаю, в переговорах именно о транзите Россия участвовать согласится. Что касается именно поставок, то я не уверен, что Москва будет рада такому сценарию, потому что она считает, что может и так поставлять газ на Украину при согласии Киева с учетом имеющегося контракта от 2009 года и тех фактических изменений, которые были внесены решением Стокгольмского арбитража. Но мы не можем договориться по ряду других технических аспектов.

Кроме того, есть политическое желание украинских властей показать, что они не зависят от российского газа.

Я не исключаю, что как только выяснится, что Россия не будет принимать участие в переговорах с третьей стороной, то Украина в лице Зеленского скажет: тогда все остается как есть. Сейчас газ в Европе стоит дешево, и поэтому Кобалеву очень выгодно ссылаться на эти цены. Но наступит зима, и цены станут совсем другими, и тогда было бы логичнее использовать долгосрочный контракт с “Газпромом”, который привязан к нефтяным котировкам, так как в зимний период там не будет такого резкого возрастания цен».

Как пояснил глава «Нафтогаза» Алексей Коболев, сейчас Киев покупает газ в Европе по $212. В июле цена снизиться до $178. При этом Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» продавать газ за $221, но даже этого компания не делает, отмечает Коболев. И по его словам, предлагать скидку в 25% можно только, чтобы заставить Киев отказаться от своих требований по выплате долга. По решению Стокгольского Арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» более $2 млрд, но российская компания оспаривает это. Для Киева на первом месте стоит именно вопрос выплаты долга, а обсуждать новый контракт рано, говорит партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин: «Когда Стокгольмский арбитраж вынес решение о том, что “Газпром” должен заплатить $2,6 млрд “Нафтогазу” Украины, российская компания в принципе эти деньги отложила и согласилась, поскольку во всех документах был пункт о том, что решение суда будет обязательным и окончательным. Но “Газпром” не может выплатить эти деньги без согласия российского политического руководства. А поскольку Кремль такого согласия не дает, то завязалась некая интрига. Украина могла бы заключать новый контракт о поставке газа, но на каких условиях пока неясно, потому что по прежнему контракту надо платить $230 за 1 тыс. кубометров».

Судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» тянутся несколько лет. В 2014 году Украина обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием компенсировать недопоставку газа — якобы Киев недополучил топливо на $4 млрд. Суд частично удовлетворил требования и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию.

Владислав Викторов