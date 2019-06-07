«Нафтогаз» назвал условия для переговоров с Россией

«Нафтогаз» готов начать переговоры с Москвой о новом газовом контракте, но при условии что в обсуждении будет участвовать третья сторона в лице Евросоюза. Об этом заявил глава украинской газовой компании Алексей Коболев. Так он отреагировал на предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера начать переговоры о новом контракте на поставку газа со скидкой 25%. Миллер заявил об этом в ходе беседы с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Позднее Медведчук сказал украинским СМИ, что такой же договор могли заключить еще в марте, но «бывшая власть на это не отреагировала».
Москва не пойдет на переговоры с Киевом, если в них будет участвовать третья сторона, убежден эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович: «Новая украинская власть на уровне риторики полностью повторяет то, что делал Порошенко, но при этом команда Зеленского не хочет брать на себя никакой ответственности и всячески пытается изобразить, что решения принимают не они, а кто-то еще. То есть им нужна поддержка и снятие ответственности, чтобы в случае чего сказать, что это не мы приняли решение, а нас убедили сделать наши западные партнеры. Я думаю, в переговорах именно о транзите Россия участвовать согласится. Что касается именно поставок, то я не уверен, что Москва будет рада такому сценарию, потому что она считает, что может и так поставлять газ на Украину при согласии Киева с учетом имеющегося контракта от 2009 года и тех фактических изменений, которые были внесены решением Стокгольмского арбитража. Но мы не можем договориться по ряду других технических аспектов.
Я не исключаю, что как только выяснится, что Россия не будет принимать участие в переговорах с третьей стороной, то Украина в лице Зеленского скажет: тогда все остается как есть. Сейчас газ в Европе стоит дешево, и поэтому Кобалеву очень выгодно ссылаться на эти цены. Но наступит зима, и цены станут совсем другими, и тогда было бы логичнее использовать долгосрочный контракт с “Газпромом”, который привязан к нефтяным котировкам, так как в зимний период там не будет такого резкого возрастания цен».
Как пояснил глава «Нафтогаза» Алексей Коболев, сейчас Киев покупает газ в Европе по $212. В июле цена снизиться до $178. При этом Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» продавать газ за $221, но даже этого компания не делает, отмечает Коболев. И по его словам, предлагать скидку в 25% можно только, чтобы заставить Киев отказаться от своих требований по выплате долга. По решению Стокгольского Арбитража «Газпром» должен «Нафтогазу» более $2 млрд, но российская компания оспаривает это. Для Киева на первом месте стоит именно вопрос выплаты долга, а обсуждать новый контракт рано, говорит партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин: «Когда Стокгольмский арбитраж вынес решение о том, что “Газпром” должен заплатить $2,6 млрд “Нафтогазу” Украины, российская компания в принципе эти деньги отложила и согласилась, поскольку во всех документах был пункт о том, что решение суда будет обязательным и окончательным. Но “Газпром” не может выплатить эти деньги без согласия российского политического руководства. А поскольку Кремль такого согласия не дает, то завязалась некая интрига. Украина могла бы заключать новый контракт о поставке газа, но на каких условиях пока неясно, потому что по прежнему контракту надо платить $230 за 1 тыс. кубометров».
Судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» тянутся несколько лет. В 2014 году Украина обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием компенсировать недопоставку газа — якобы Киев недополучил топливо на $4 млрд. Суд частично удовлетворил требования и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию.
просмотров: 133030
просмотров: 128128
просмотров: 102574
просмотров: 74403
просмотров: 71495