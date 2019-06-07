Тереза Мэй ушла с поста лидера консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула пост главы Консервативной партии, сообщает Reuters. Новый лидер партии будет избран в течение недели. Однако на должности премьер-министра Тереза Мэй останется до июля, когда будет избран ее преемник.

Среди претендентов на пост премьер-министра называются бывший глава МИДа Борис Джонсон, бывшая лидер палаты общин Андреа Лидсом, действующий глава МИДа Джереми Хант, а также глава МВД Саджид Джавид.

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