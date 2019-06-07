«Союзмультфильм» обсуждает с Китаем продажу новых серий «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» ведет с Китаем переговоры о продаже первого сезона мультфильма «Возвращение в Простоквашино», рассказала «РИА Новости» предправления студии Юлиана Слащева в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По словам госпожи Слащевой, потенциальные покупатели хотели бы закупить больше серий мультфильма.

«Мы ведем переговоры с Китаем, со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес. Единственное их пожелание — большее количество серий. Сейчас их 15. Планируется, что до середины следующего года будет создано 30. Международные коллеги хотели бы покупать сезон целиком, просят ускорить производство»,— сообщила предправления «Союзмультфильма».

Она добавила, что летом «Простоквашино» представят на анимационном рынке в Анси (город на юго-востоке Франции). По словам Юлианы Слащевой, иностранцы считают мультик смешным и современным.

«Возвращение в Простоквашино» стало продолжением культового советского мультсериала о приключениях мальчика Дяди Федора и его друзей, снятого по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Первая серия нового мультфильма вышла в апреле 2018 года. За восемь часов ролик набрал более 7 млн просмотров. Сейчас на YouTube-канале студии опубликованы все 15 серий. Писатель после выхода мультика обвинил «Союзмультфильм» в плагиате, напомнив, что права на персонажей принадлежали ему.

О конфликте вокруг нового «Простоквашино» читайте в публикации “Ъ FM”.