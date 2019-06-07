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Маргариту Симоньян госпитализировали после конфликта с Любовью Соболь

У главного редактора RT Маргариты Симоньян произошел конфликт с юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Любовью Соболь. После этого госпожу Симоньян госпитализировали, сообщает RT. Причины ее госпитализации не уточняются. Отметим, что госпожа Симоньян беременна

Инцидент произошел накануне вечером, 6 июня, в офисе радиостанции «Эхо Москвы». Юрист ФБК попросила главреда RT прокомментировать недавний видеоролик Алексея Навального, обвинившего сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам. Маргарита Симоньян отвечать отказалась.

Позднее главред RT рассказала «Интерфаксу», что ей стало плохо, и ее оставили в больнице на сутки. «Не знаю (насколько все серьезно.— “Ъ”), врачи сказали, что надо оставаться в больнице»,— заявила она.

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