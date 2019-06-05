Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором заявил, что сотрудники мэрии Москвы занимают половину углового дома на Садовнической набережной, построенного для льготников. Как утверждает политик, чиновники купили квартиры по заниженным ценам.

Упомянутый дом был возведен на месте исторического квартала, который снесли в 2009 году. Строительство закончили в 2017-м, после чего дом якобы стали заселять чиновниками. На сегодняшний день, по словам господина Навального, заняты уже 24 квартиры. Площадь каждой квартиры составляет от 131 до 180 кв. м. Их стоимость в среднем оценивается в 70–90 млн руб.

Алексей Навальный сказал, что 12 квартир принадлежат работникам столичной мэрии. Большинство из них, по его словам, «имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу». Как считает господин Навальный, никто из чиновников не мог бы купить эти квартиры по рыночной цене. За какие суммы были куплены квартиры, не уточняется. «Мы не сомневаемся, что Собянин продавал эти квартиры за 1/10 часть кадастровой стоимости»,— сказал он.

Еще 12 квартир, как утверждает оппозиционер, находятся в собственности бывших и действующих сотрудников правительства, а также Счетной палаты и ФСБ.