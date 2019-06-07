«Мы вряд ли откажемся от сахара»

О том, как Mars пытается в России занять свою нишу в пока еще узком сегменте здорового питания, “Ъ” рассказал региональный президент корпорации Махер Батруни.

— Mars, запустив в России бренд Be Kind, выходит в новый сегмент. Зачем это понадобилось компании?

— Потребители меняются. Они все чаще ищут продукты, которые содержат меньше переработанных ингредиентов, и хотят знать, как и из чего произведено то, что они едят. Скажем так, потребитель все больше задумывается об источниках калорий.

— В России сейчас обсуждается введение налога на продукты с содержанием сахара. Можно ли считать запуск новой продукции попыткой сыграть на опережение?

— Такие дискуссии идут не только в России, но и в других странах. Это понятно: потребители стали больше беспокоиться об источниках калорий, и на этом фоне правительства ряда стран пытаются регулировать потребление сахара. Но в наших продуктах есть сахар, мы производим кондитерскую продукцию, и это обусловлено рецептурой. Вряд ли мы будем отказываться от них. Рынок шоколадных изделий, к примеру, все еще растет. Вместе с тем мы считаем, что вместо законодательных мер более эффективной была бы помощь потребителям в формировании здорового образа жизни и питания. Мы поддерживаем идею разумного потребления, о чем свидетельствует рекомендуемая норма суточного потребления на упаковке наших изделий.

— На какой объем продаж Be Kind рассчитываете?

— Категория «здоровый перекус» — растущая в России. Но это все еще очень небольшая доля рынка, поэтому на первом этапе продажи будут сравнительно маленькими. Кроме того, необходимо выстроить дистрибуцию, что требует времени.

— Каковы инвестиции в запуск продукта в России?

— Пока затраты сводятся к расходам на команду, которая будет заниматься продажами и маркетингом,— это около десяти человек.

— Не планируете организовать производство Be Kind в России?

— Чтобы организовать здесь производство, продукт должен иметь спрос. Так мы поступаем со всеми брендами. Сегодня почти 100% продуктов, которые мы продаем в России, производятся здесь же. Но на начальных этапах Be Kind будет импортироваться.

— Какой объем импорта закладываете на 2019 год?

— Мы стартуем уже в середине года и начнем, наверное, с нескольких партий грузов. В тоннах это немного, чуть более 120 тонн.

Интервью взял Анатолий Костырев