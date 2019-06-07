ВЭБ зашел под другим именем

Инвестиционная «дочка» ВЭБа «ВЭБ Инновации» сменила название на VEB Ventures. В рамках новой стратегии портфель активов компании должен достигнуть почти 35 млрд руб. к 2024 году. После ребрендинга компания вместе с корпоративным фондом «Ростелекома» вложит 300 млн руб. в разработчика решений для операторов связи Brain4Net.

Структура ВЭБ.РФ «ВЭБ Инновации» 6 июня объявила на Петербургском международном экономическом форуме о ребрендинге и новой стратегии. Компания будет называться VEB Ventures, среди ее целей — «находить финансирование для проектов у корпораций и частных фондов», уточнил ее гендиректор Олег Теплов. В компании ожидают, что к 2024 году оценка ее портфеля составит 34,8 млрд руб., а количество сделок — 182. До конца 2019 года VEB Ventures планирует заключить шесть сделок.

Одна из первых сделок будет совместной с фондом «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал». Партнеры намерены вложить 300 млн руб. в компанию Brain4Net (ООО «Программные сети»), из них 200 млн руб. вложит «дочка» ВЭБа, сообщили “Ъ” в VEB Ventures. Компания занимается технологиями для перспективных сетей, в том числе 5G, и «находится на одном уровне с мировыми аналогами», отметил господин Теплов.

Brain4Net — разработчик систем управления сетями передачи данных, обработки трафика и виртуализации сервисных приложений на базе архитектуры SDN (Software Defined Networks) и NFV (Network Function Virtualization). Эти решения позволяют централизовать управление сетью у операторов связи.

«КоммИТ Кэпитал» до сделки владел 26% в Brain4Net. «Мы планируем укреплять партнерство, помогать Brain4Net и в дальнейшем использовать продукты компании в развитии сервисов и инфраструктуры "Ростелекома"»,— заявил гендиректор «КоммИТ Кэпитал» Денис Рябченков. Сооснователь и гендиректор Brain4Net Максим Каминский ожидает, что к 2020–2021 годам компания сможет выйти на $20 млн выручки, в том числе благодаря поставкам в «Ростелеком».

Еще одним совладельцем Brain4Net выступает Leta Capital, управляющий директор которой Александр Чачава сообщил “Ъ”, что компания сохранит долю, но она будет размыта в ходе новой сделки. Актуальный состав акционеров Brain4Net не раскрывается.

Глобально рынок решений SDN в 2018 году аналитики MarketsandMarkets оценивали в $8,8 млрд, его ключевые игроки — Cisco, VMware, Huawei, Nokia. Для операторов связи такие решения означают снижение расходов на эксплуатацию сети и возможность быстрее выводить на рынок сервисы и услуги, поясняет руководитель направления сетевых и коммуникационных решений КРОК Михаил Никифоров.

Российский сегмент этого рынка оценить невозможно, поскольку речь идет о b2b-продажах крупнейшим игрокам, говорит партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Brain4Net производит инновационные решения, которые могут быть востребованы во всем мире, для корпоративного фонда «Ростелекома» это одновременно стратегическое и финансовое вложение, рассуждает он. «И если стратегическая чаша весов все-таки перевесит, непонятно, смогут ли остальные участники инвестиционного пула получить требуемую при венчурных инвестициях доходность в 30–60% годовых»,— отмечает господин Соловьев.

Дмитрий Шестоперов