Не очень строгий режим

Следственные органы СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии строгого режима №15 Копейска Владимира Ульянова. Он подозревается в получении взяток от заключенных в размере не менее 185 тыс. руб. в обмен на послабление условий содержания и помощь в досрочном освобождении. Вместе с ним задержано его доверенное лицо, которое подозревают в посредничестве при передаче взяток. В ГУФСИН по Челябинской области сообщили, что начальник колонии отстранен от должности.

В Челябинской области задержан начальник исправительной колонии №15 (ИК-15) Копейска Владимир Ульянов по подозрению в коррупционном преступлении.

По данным регионального управления Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). Вместе с начальником ИК задержано его доверенное лицо, выступавшее в качестве посредника при передаче взяток (п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ), имя и фамилия которого не уточняются.

«По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил взятку в общей сумме более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению»,— сообщает СУ СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и МВД России, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. 6 июня Копейский городской суд по ходатайству следователя избрал Владимиру Ульянову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 августа. Ему официально предъявлено обвинение. Какая мера пресечения избрана второму обвиняемому, неизвестно.

В главном управлении федеральной службы исполнения наказаний РФ по Челябинской области “Ъ-Южный Урал” сообщили, что начальник ИК-15 отстранен от должности. Временно исполняющим его обязанности назначен полковник внутренней службы Евгений Голощапов. Также в пресс-службе ведомства добавили, что преступление было выявлено при участии управления собственной безопасности.

Исправительная колония строгого режима №15 расположена в копейском поселке Потанино и функционирует с 1957 года. Рассчитана на 1,5 тыс. человек. Всего в Копейске, где живет около 150 тыс. человек, находятся четыре колонии.

Регулярно исправительные учреждения города попадают в поле зрения правоохранительных органов и правозащитников. Так, в январе этого года СК возбудил уголовное дело по факту смерти осужденного в ИК №1. При этом 36-летний мужчина погиб еще в ноябре 2018 года. По данным правозащитников, сотрудники службы исполнения наказаний сначала пытались объяснить смерть передозировкой, однако экспертиза показала, что причиной стала закрытая сочетанная травма тела. Более десятка сотрудников колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Расследование дела по ч.4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») продолжается.

Кроме того, в прошлом году завершился судебный процесс над участниками массовых беспорядков в ИК-6 Копейска, которые произошли еще в 2012 году. Тогда осужденные устроили массовую акцию протеста против денежных поборов и насилия со стороны сотрудников колонии. В акции, которая длилась три дня, участвовали 1,1 тыс. заключенных, а также около 250 их родственников и друзей, стоявших у стен колонии. После этих событий были осуждены несколько сотрудников ИК-6, в том числе экс-начальник Денис Механов, признанный виновным в злоупотреблении полномочиями. Все они получили условные сроки. При этом 16 заключенных, признанных виновными в организации и участии в массовых беспорядках, получили реальные сроки — от двух лет и восьми месяцев до пяти лет.

Юлия Гарипова