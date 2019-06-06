Трамп предупредил Китай о повышении пошлин

Президент США Дональд Трамп готов увеличить пошлины на импорт китайских товаров на $300 млрд. Такое заявление господин Трамп сделал в Ирландии перед вылетом во Францию, сообщило агентство Reuters.

По мнению американского президента, Китай «очень хочет заключить сделку», на переговорах происходит «много интересного».

Ранее США обвинили Китай в искажении информации о процессе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. На прошлой неделе Китай опубликовал Белую книгу о позиции страны по экономическим отношениям с Вашингтоном. В ней утверждалось, что США специально вступили в торговое противостояние с КНР, чтобы ухудшить отношения между странами и навязать свои интересы другим государствам.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».