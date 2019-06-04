США обвинили Китай в искажении информации о ходе торговых переговоров

Соединенные Штаты обвинили Китай в искажении информации о процессе торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. В совместном заявлении офиса представителя США на торговых переговорах и американского Минфина подчеркивается, что утверждения, которые содержатся в опубликованной ранее Белой книге, вызывают разочарование. Американская сторона отметила, что Китай занимается поисками виновного, «выставляя в неверном свете природу и историю торговых переговоров между странами».

В документе говорится, что американские пошлины были изначально введены на основании заключения о недобросовестной торговой практике Китая, которая стоила компаниям США «сотни миллиардов долларов ежегодно». После этого, «вместо того чтобы конструктивно работать над разрешением опасений» США, Китай выступил с ответными мерами, на что Соединенные Штаты отреагировали дополнительными пошлинами.

«Важно отметить, что стимулом для дискуссий стала долгая история недобросовестной торговой практики Китая. Наши переговорные позиции были последовательными на протяжении всех этих переговоров, и Китай отказался от выполнения важных элементов того, о чем договорились стороны. Но наша настойчивость в отношении подробных и выполнимых обязательств со стороны Китая никоим образом не представляет угрозы для суверенитета Китая. Обсуждаемые вопросы являются общими для торговых соглашений и необходимы для решения системных проблем»,— указано в документе.

На прошлой неделе Китай опубликовал Белую книгу о позиции страны по экономическим отношениям с Вашингтоном. В ней утверждалось, что США специально вступили в торговое противостояние с КНР, чтобы ухудшить отношения между странами и навязать свои интересы другим государствам. При этом в документе подчеркивается, что единственно верный выход из ситуации — это сотрудничество Китая и США в торгово-экономической сфере.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».